صلاة العيد في سجن رومية.. دار الفتوى ترعى المناسبة وتوزّع الحلوى على النزلاء

أُقيمت صلاة وخطبة في السجن المركزي في رومية – مبنى "ب"، برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار في .



وفي هذا الإطار، كلّف رئيس الهيئة المحامي أمين سرّ الهيئة الشيخ بإحياء المناسبة داخل السجن بتاريخ 20 آذار 2026.



وألقى الشيخ زهرة خطبة العيد، مركّزا على المعاني الروحية السامية لهذه المناسبة، ومشددا على أهمية الالتزام بشرع الله تعالى.



وفي ختام المناسبة، وُزعت الحلوى على النزلاء في أجواء عيدية.

