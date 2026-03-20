تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تطور قضائي في ملف مالك "سفينة النيترات".. هذا ما حصل في بلغاريا

Lebanon 24
20-03-2026 | 05:03
A-
A+
تطور قضائي في ملف مالك سفينة النيترات.. هذا ما حصل في بلغاريا
تطور قضائي في ملف مالك سفينة النيترات.. هذا ما حصل في بلغاريا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أُفرج عن إيغور غريتشوشكين، مالك سفينة "روسوس" المرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي كانت في مرفأ بيروت قبل انفجار 4 آب 2020، بعدما ثبّت القضاء البلغاري قرار رفض تسليمه إلى لبنان. وكانت محاميته يكاترينا ديميتروفا قد أكدت أن محكمة الاستئناف أيّدت حكم الدرجة الأولى الصادر في صوفيا، ما جعل القرار نهائيا وأدى إلى إطلاق سراحه فوراً.

وكانت السلطات البلغارية قد أوقفت غريتشوشكين، وهو يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، في مطار صوفيا في أيلول 2025 بناء على مذكرة "نشرة حمراء" عبر الإنتربول، بعد وصوله من قبرص، وذلك على خلفية طلب لبناني بتسليمه.

ورفضت المحاكم البلغارية تسليم الرجل إلى لبنان بسبب عدم حصولها على ضمانات كافية بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام، علما أن الملف اللبناني يتضمن اتهامات متعددة بحقه على خلفية الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص ودمّرت أجزاء واسعة من بيروت. كما أشارت محاميته إلى أن تدهور وضعه الصحي استدعى بقاءه في المستشفى خلال جزء من مسار القضية.
 
وأوضحت ديميتروفا أن رفض المحكمة البلغارية تسليم غريتشوشكين لا يعني إلغاء "النشرة الحمراء"، ولا يحرم لبنان من حقه في احتجازه أو طلب احتجازه في دولة تربطها بلبنان اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة بشأن تسليم المجرمين.

وأوضحت المحامية أن لبنان لديه اتفاقية تبادل مع بلغاريا لكن لا توجد اتفاقية مماثلة مع قبرص، حيث يتواجد غريتشوشكين حاليا.

وأكدت ديميتروفا أن غريتشوشكين لم يُبرأ، وأن المحكمة البلغارية رفضت تسليمه فقط، لعدم تلقيها ضمانات كافية بعدم تطبيق عقوبة الإعدام، علما بأن لبنان وجه أكثر من 25 تهمة إلى غريتشوشكين، بعضها يعاقب عليه بالإعدام.
مواضيع ذات صلة
تطوّر قضائي في ملف علي برو.. بانتظار القرار الظني
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور قضائي في ملف عبرا… الاستماع إلى فضل شاكر وأحمد الأسير وتأجيل الجلسة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: لا نيّة لترك أي ملف قضائي لأسباب سياسية ولا حصانة لأحد في هذا الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

محكمة الاستئناف

الاستئناف

القبرصي

القضاء

بيروت

المجر

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-03-20
Lebanon24
06:00 | 2026-03-20
Lebanon24
05:51 | 2026-03-20
Lebanon24
05:42 | 2026-03-20
Lebanon24
05:31 | 2026-03-20
Lebanon24
05:27 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24