رئيس وزراء أستراليا شارك في عيد الفطر.. والجمعية الاسلامية اللبنانية ترحّب بالخطوة

احتفل في أستراليا بعيد الفطر في المساجد والمراكز الإسلامية، وكان مسجد الإمام علي في لاكمبا من أبرز محطات المناسبة، حيث أمّ المصلين الشيخ يحيى بمشاركة عدد من المشايخ، في حضور رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، ووزير الهجرة طوني بيرك، والوزير في حكومة نيو ساوث ويلز جهاد ديب، ورئيس بلدية كانتربري-بانكستاون بلال حايك، إلى جانب رئيس الجمعية الإسلامية حافظ علم الدين والمدير العام خالد علم الدين، وحشد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية وشخصيات سياسية واجتماعية.



وبعد الصلاة، ألقى الشيخ يحيى صافي كلمة هنأ فيها المسلمين بحلول عيد الفطر، متوقفا عند المعاني الروحية والإنسانية للمناسبة، ومؤكدا قيم التراحم والتضامن والتلاقي بين الناس.



كما أُلقيت كلمة باسم الجمعية الإسلامية اللبنانية تحدث فيها جمال الخير، فهنأ المسلمين في أستراليا والعالم، مشيدا بالأجواء الجامعة التي يخلقها العيد، وما تمثله هذه المناسبة من فرصة لتعزيز الأخوة والتكافل داخل المجتمع.



ورحبت الجمعية الإسلامية اللبنانية بزيارة ألبانيزي إلى مسجد لاكمبا للمشاركة في صلاة العيد، معتبرة أن المناسبة تشكل فرصة لترسيخ قيم الوحدة والتلاقي. وأوضحت في بيان أن عيد الفطر هو وقت للعبادة والتأمل وتعزيز الروابط العائلية والمجتمعية، مشددة على أن المسجد بقي دائما مفتوحا أمام الجميع على قاعدة الاحترام، بعيدا من الاعتبارات المرتبطة بالموقع أو المنصب.



وفي المقابل، أقرت الجمعية بحساسية ردود الفعل تجاه الزيارة، في ظل الغضب المتصاعد داخل الجالية بسبب استمرار المعاناة في غزة والتداعيات في ، معتبرة أن هذه تمس أبناء الجالية مباشرة وتشكل جزءا من وجدانهم اليومي.



وأكدت أن الانخراط مع القيادة المنتخبة في أستراليا لا يعني التخلي عن هذه القضايا، بل يشكل وسيلة لإيصال صوت الجالية والتأثير في القرارات، مشيرة إلى أن الابتعاد عن الحوار لم يحقق نتائج ملموسة، ولم يحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا أو يعزز حضور المجتمع في دوائر التأثير.



وأضافت أن استقبال المسؤولين يتم في إطار مجتمع واع ومنخرط وقادر على التعبير عن مواقفه بصراحة، مؤكدة أن أبواب المسجد لا تُفتح للمظاهر، بل لخلق مساحة لحوار مباشر يضمن سماع صوت الجالية بوضوح.



وفي ما يتعلق بغزة ولبنان، شددت الجمعية على ثبات موقفها الداعم للعدالة ووقف العنف وحماية المدنيين، معتبرة أن التواصل مع الحكومة يساعد في إيصال هذه الرسائل إلى مواقع القرار.



وختمت بالتأكيد أن المسلمين في أستراليا يشكلون جزءا أساسيا من المجتمع، ما يفرض عليهم مسؤولية الحضور والمشاركة والدفاع عن قضاياهم بثقة ووضوح، مع التمسك بالانفتاح والحوار لأن الصمت، بحسب تعبيرها، لم يخدم المجتمع.



وتزامنت الزيارة مع احتجاجات داخل المسجد، حيث قاطع عدد من المحتجين رئيس الوزراء الأسترالي وأطلقوا صيحات استهجان خلال حضوره، تعبيرا عن غضبهم من موقفه حيال الحرب على غزة، كما هتف بعضهم مطالبين بمغادرته ومتهمين إياه بدعم "الإبادة الجماعية".



