تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رئيس وزراء أستراليا شارك في عيد الفطر.. والجمعية الاسلامية اللبنانية ترحّب بالخطوة

Lebanon 24
20-03-2026 | 05:16
A-
A+
رئيس وزراء أستراليا شارك في عيد الفطر.. والجمعية الاسلامية اللبنانية ترحّب بالخطوة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتفل المسلمون في أستراليا بعيد الفطر في المساجد والمراكز الإسلامية، وكان مسجد الإمام علي في لاكمبا من أبرز محطات المناسبة، حيث أمّ المصلين الشيخ يحيى صافي بمشاركة عدد من المشايخ، في حضور رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، ووزير الهجرة طوني بيرك، والوزير في حكومة نيو ساوث ويلز جهاد ديب، ورئيس بلدية كانتربري-بانكستاون بلال حايك، إلى جانب رئيس الجمعية الإسلامية اللبنانية حافظ علم الدين والمدير العام خالد علم الدين، وحشد من أبناء الجالية اللبنانية والعربية وشخصيات سياسية واجتماعية.

وبعد الصلاة، ألقى الشيخ يحيى صافي كلمة هنأ فيها المسلمين بحلول عيد الفطر، متوقفا عند المعاني الروحية والإنسانية للمناسبة، ومؤكدا قيم التراحم والتضامن والتلاقي بين الناس.

كما أُلقيت كلمة باسم الجمعية الإسلامية اللبنانية تحدث فيها جمال الخير، فهنأ المسلمين في أستراليا والعالم، مشيدا بالأجواء الجامعة التي يخلقها العيد، وما تمثله هذه المناسبة من فرصة لتعزيز الأخوة والتكافل داخل المجتمع.

ورحبت الجمعية الإسلامية اللبنانية بزيارة ألبانيزي إلى مسجد لاكمبا للمشاركة في صلاة العيد، معتبرة أن المناسبة تشكل فرصة لترسيخ قيم الوحدة والتلاقي. وأوضحت في بيان أن عيد الفطر هو وقت للعبادة والتأمل وتعزيز الروابط العائلية والمجتمعية، مشددة على أن المسجد بقي دائما مفتوحا أمام الجميع على قاعدة الاحترام، بعيدا من الاعتبارات المرتبطة بالموقع أو المنصب.

وفي المقابل، أقرت الجمعية بحساسية ردود الفعل تجاه الزيارة، في ظل الغضب المتصاعد داخل الجالية بسبب استمرار المعاناة في غزة والتداعيات في لبنان، معتبرة أن هذه القضايا تمس أبناء الجالية مباشرة وتشكل جزءا من وجدانهم اليومي.

وأكدت أن الانخراط مع القيادة المنتخبة في أستراليا لا يعني التخلي عن هذه القضايا، بل يشكل وسيلة لإيصال صوت الجالية والتأثير في القرارات، مشيرة إلى أن الابتعاد عن الحوار لم يحقق نتائج ملموسة، ولم يحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا أو يعزز حضور المجتمع في دوائر التأثير.

وأضافت أن استقبال المسؤولين يتم في إطار مجتمع واع ومنخرط وقادر على التعبير عن مواقفه بصراحة، مؤكدة أن أبواب المسجد لا تُفتح للمظاهر، بل لخلق مساحة لحوار مباشر يضمن سماع صوت الجالية بوضوح.

وفي ما يتعلق بغزة ولبنان، شددت الجمعية على ثبات موقفها الداعم للعدالة ووقف العنف وحماية المدنيين، معتبرة أن التواصل مع الحكومة يساعد في إيصال هذه الرسائل إلى مواقع القرار.

وختمت بالتأكيد أن المسلمين في أستراليا يشكلون جزءا أساسيا من المجتمع، ما يفرض عليهم مسؤولية الحضور والمشاركة والدفاع عن قضاياهم بثقة ووضوح، مع التمسك بالانفتاح والحوار لأن الصمت، بحسب تعبيرها، لم يخدم المجتمع.

وتزامنت الزيارة مع احتجاجات داخل المسجد، حيث قاطع عدد من المحتجين رئيس الوزراء الأسترالي وأطلقوا صيحات استهجان خلال حضوره، تعبيرا عن غضبهم من موقفه حيال الحرب الإسرائيلية على غزة، كما هتف بعضهم مطالبين بمغادرته ومتهمين إياه بدعم "الإبادة الجماعية".
مواضيع ذات صلة
الشيخ الكردي يحذّر من الفتنة خلال خطبة عيد الفطر: للعودة إلى مشروع الدولة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو كسم: عيد الفطر فرصة لتجديد التزامنا بقيم السلام والتسامح صوناً للبنان الرسالة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة القدس: القوات الاسرائيلية تمنع المصلين من أداء صلاة عيد الفطر في منطقة باب العامود
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد الفطر...روتين صباحي بسيط لبشرة نضرة ومشرقة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المسلمون

الاسلامي

إسرائيل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-03-20
Lebanon24
06:00 | 2026-03-20
Lebanon24
05:51 | 2026-03-20
Lebanon24
05:42 | 2026-03-20
Lebanon24
05:31 | 2026-03-20
Lebanon24
05:27 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24