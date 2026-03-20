Advertisement

الخطيب في عيد الفطر.. هجوم على السلطة اللبنانية وتمسّك بخيار "المقاومة"

20-03-2026 | 05:27
الخطيب في عيد الفطر.. هجوم على السلطة اللبنانية وتمسّك بخيار المقاومة
شنّ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب هجوما سياسيا حادا على السلطة اللبنانية في خطبة عيد الفطر، معتبرا أنها تخلّت عن واجباتها تجاه اللبنانيين في ظل الحرب المستمرة على إيران ولبنان، ومتهما إياها بالتراخي حتى في الموقف السياسي.

وقال الخطيب إن الولايات المتحدة راهنت على إسقاط النظام في إيران، إلا أن طهران، بحسب تعبيره، ما زالت تقاتل بالوتيرة نفسها بعد 20 يوما من الحرب، وقد تمكنت من إعادة تنظيم أوضاعها الداخلية. وأضاف أن واشنطن تبدو اليوم وكأنها تبحث عن مخرج لوقف الحرب، معربا عن أمله في أن يحصل ذلك قريبا.

ورأى أن إسرائيل، التي كانت تراهن على سحق إيران والمقاومة في لبنان، تواصل التهديد باجتياح الجنوب واحتلاله، لكنها تواجه "مقاومة شرسة" على أكثر من محور، معتبرا أن العدو فوجئ بحيوية المقاومة وجاهزيتها، وأن العالم بدوره صُدم بهذا المشهد.

واتهم الخطيب السلطة اللبنانية بأنها تنفذ "أمر عمليات أميركا" عندما تتنازل تدريجيا عن مصالح لبنان لمصلحة العدو، منتقدا موقفها من سلاح المقاومة، ومعتبرا أن قرار مصادرة السلاح واعتباره غير شرعي يشكل "موقفا مخزيا" سيسجل في تاريخها السياسي.

وفي المقابل، جدّد الدعوة إلى الوحدة الوطنية الداخلية، محذرا من الانجرار إلى الفتن والاقتتال، ومشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والعقل في هذه المرحلة الدقيقة. كما أكد أن المقاومة، بكل أشكالها، تبقى حقا مشروعا لأي شعب يسعى إلى تحرير أرضه المحتلة والدفاع عن مقدساته وأوطانه.

إذا أردت، أستطيع أن أحوّلها إلى نسخة أقصر جدا بصيغة عاجل أو إلى مقدمة أقوى للموقع.
Advertisement
Advertisement
