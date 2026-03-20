الخطيب في عيد الفطر.. هجوم على السلطة اللبنانية وتمسّك بخيار "المقاومة"

شنّ المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ هجوما سياسيا حادا على السلطة في خطبة عيد الفطر، معتبرا أنها تخلّت عن واجباتها تجاه اللبنانيين في ظل الحرب المستمرة على ولبنان، ومتهما إياها بالتراخي حتى في الموقف السياسي.



وقال الخطيب إن راهنت على إسقاط النظام في إيران، إلا أن ، بحسب تعبيره، ما زالت تقاتل بالوتيرة نفسها بعد 20 يوما من الحرب، وقد تمكنت من إعادة تنظيم أوضاعها الداخلية. وأضاف أن تبدو اليوم وكأنها تبحث عن مخرج لوقف الحرب، معربا عن أمله في أن يحصل ذلك قريبا.



ورأى أن ، التي كانت تراهن على سحق إيران والمقاومة في ، تواصل التهديد باجتياح الجنوب واحتلاله، لكنها تواجه "مقاومة شرسة" على أكثر من محور، معتبرا أن العدو فوجئ بحيوية وجاهزيتها، وأن العالم بدوره صُدم بهذا المشهد.



واتهم الخطيب السلطة اللبنانية بأنها تنفذ "أمر عمليات أميركا" عندما تتنازل تدريجيا عن مصالح لبنان لمصلحة العدو، منتقدا موقفها من سلاح المقاومة، ومعتبرا أن قرار مصادرة السلاح واعتباره غير شرعي يشكل "موقفا مخزيا" سيسجل في تاريخها السياسي.



وفي المقابل، جدّد الدعوة إلى الوحدة الوطنية الداخلية، محذرا من الانجرار إلى الفتن والاقتتال، ومشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والعقل في هذه المرحلة الدقيقة. كما أكد أن المقاومة، بكل أشكالها، تبقى حقا مشروعا لأي شعب يسعى إلى تحرير أرضه المحتلة والدفاع عن مقدساته وأوطانه.



إذا أردت، أستطيع أن أحوّلها إلى نسخة أقصر جدا بصيغة عاجل أو إلى مقدمة أقوى للموقع.

