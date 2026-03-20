الطيبة بلا سكان.. والاشتباكات تتصاعد بين العدو الاسرائيلي و "الحزب"

تشهد بلدة في قضاء في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة ومباشرة بين الجيش وحزب الله، وسط تصعيد ميداني خطير يتخذ طابع المواجهة المفتوحة.

وبحسب المعطيات، فإن وتيرة الاشتباكات مرتفعة، مع تبادل كثيف لإطلاق النار وقصف يستهدف أطراف البلدة ومحيطها، في مشهد يعكس مستوى عالٍ من التوتر العسكري على هذه .

اللافت في ما يجري، أن بلدة الطيبة تُعتبر شبه خالية من السكان في هذه المرحلة، ولا يُسجّل وجود مدني يُذكر داخلها، ما يجعل الاشتباكات تدور عملياً في منطقة فارغة سكانياً، ويخفف من احتمال وقوع إصابات بين المدنيين، رغم خطورة القصف وحجمه.

هذا الواقع يعكس أن المواجهة تدور ضمن نطاق عسكري بحت حتى الآن، لكن ذلك لا يلغي المخاوف من توسّع رقعة الاشتباكات إلى مناطق مأهولة في حال استمر التصعيد أو خرج عن السيطرة.







