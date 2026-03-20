|
|
لبنان

الطيبة بلا سكان.. والاشتباكات تتصاعد بين العدو الاسرائيلي و "الحزب"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-03-2026 | 05:48
الطيبة بلا سكان.. والاشتباكات تتصاعد بين العدو الاسرائيلي و الحزب
تشهد بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة ومباشرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط تصعيد ميداني خطير يتخذ طابع المواجهة المفتوحة.
وبحسب المعطيات، فإن وتيرة الاشتباكات مرتفعة، مع تبادل كثيف لإطلاق النار وقصف يستهدف أطراف البلدة ومحيطها، في مشهد يعكس مستوى عالٍ من التوتر العسكري على هذه الجبهة.
اللافت في ما يجري، أن بلدة الطيبة تُعتبر شبه خالية من السكان في هذه المرحلة، ولا يُسجّل وجود مدني يُذكر داخلها، ما يجعل الاشتباكات تدور عملياً في منطقة فارغة سكانياً، ويخفف من احتمال وقوع إصابات بين المدنيين، رغم خطورة القصف وحجمه.
هذا الواقع يعكس أن المواجهة تدور ضمن نطاق عسكري بحت حتى الآن، لكن ذلك لا يلغي المخاوف من توسّع رقعة الاشتباكات إلى مناطق مأهولة في حال استمر التصعيد أو خرج عن السيطرة.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إشتباكات عنيفة تدور الأن بين مقاتلي "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ في بلدة الطيبة
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف بـ3 قذائف مدفعية المنطقة الواقعة بين بلدة الطيبة وتلة العزية
"لبنان 24": غارة إسرائيلية بين الطيبة والقنطرة وأخرى تستهدف نهر طيرفلسية
في بلدة الطيبة... إشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ
