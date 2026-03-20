الجميّل: كفى تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين!

كتب " " الجميّل على منصة "أكس": "في هذا العام، نصلّي من أجل الجريح ومن أجل آلاف العائلات التي تدفع ثمن حروبٍ لا قرار لها فيها ولا مصلحة.قلوبنا مع كل نازحٍ ولاجئٍ اضطرّ لترك منزله وأطفاله يحملون الخوف بدل فرحة العيد، ومع كل عائلةٍ فقدت عزيزاً وما زال مكانه فارغاً حول مائدة العيد".



أضاف: "التضامن اليوم ليس بالكلام بل بالموقف الواضح: كفى تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين. كفى مصادرةً لقرار الدولة وجرّ اللبنانيين إلى الدمار والتهجير والانهيار. شعبنا يريد وقف الحرب والعيش بسلام، يريد دولة واحدة محررة من أي احتلال وسلاحاً واحداً وقراراً واحداً يحميه ويصون مستقبله. فلنجعل من العيد محطة للتمسّك بالحياة وبإنقاذ وطننا قبل فوات الأوان.عيد فطر مبارك".

