تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إقرأوا آخر تقرير عن "صواريخ الحزب".. تفاصيل عسكرية!

Lebanon 24
20-03-2026 | 12:00
A-
A+
إقرأوا آخر تقرير عن صواريخ الحزب.. تفاصيل عسكرية!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً قال فيه إن "لبنان يقف على فوهة بركان، وذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية".

ويقول التقرير إن لبنان يتجه إلى تصعيد غير مسبوق، إذ انتقل من الردود المنضبطة إلى سياسة العمق مقابل العمق، وأضاف: "إن استهداف مديات تصل إلى جنوب إسرائيل لأول مرة يمثل تحولاً جذرياً في موازين الردع، ما يشير إلى أن المنطقة تقترب من انفجار كبير قد يلي حسم المواجهة على الجبهة الإيرانية".

وينقل التقرير عن خبراء قولهم إنّ "حزب الله يحاول تنفيذ أوامر إيران بدقة، وهو ما يفسر أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تمثل استهدافاً غير مباشر لإيران عبر وكيلها، خاصة أن انفجار الجبهة اللبنانية لم يحن توقيته بعد، إذ يرتبط ذلك بما ستؤول إليه مجريات الحرب في إيران".

ووجد التقرير إن هذه المعطيات تشيرُ إلى أنّ التدخل الإيراني في لبنان عبر ذراعه الأيديولوجي قد يكلف "حزب الله" خسارة أراضٍ واسعة، وقد يحوّل جنوب لبنان إلى منطقة مهجرة، لا سيما مع بدء التوغل البري، الذي لن يتوقف إلا بعد فرض منطقة عازلة بشروط إسرائيلية لا مكان فيها للحزب.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي سعيد القزح إن إسرائيل تقصف مراكز "حزب الله" في العمق اللبناني منذ الحرب السابقة، مؤكدًا أن هذه الحرب لم يفرضها "حزب الله"، مشيرًا إلى أن الصواريخ الباليستية التابعة للحزب التي يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر موجودة في مناطق البقاع، وهي تحت السيطرة الإيرانية المباشرة، ولم تُستخدم في الحرب السابقة، بل في الصراع الحالي.

وأضاف القزح لـ"إرم نيوز" أن قصف جنوب إسرائيل بصواريخ يبلغ مداها بحدود 164 كيلومترًا يأتي ردًا على ما تقوم به إسرائيل داخل إيران، وليس ردًا على قصف مراكز "حزب الله" في الداخل أو العمق اللبناني، موضحًا أن إطلاق هذه الصواريخ يتم بأوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح القزح أن الحرب الحالية هي في جوهرها بين الحرس الثوري الإيراني وإسرائيل، وأن الحزب يعد أحد فصائل الحرس، مؤكدًا أن المنطقة تتجه نحو انفجار كبير، غير أن ذروته في لبنان لم يحن توقيتها بعد، إذ يرجح أن يحدث ذلك عقب انتهاء الحرب على إيران، وقدرة إسرائيل على تفريغ جزء كبير من قوتها الجوية لمهاجمة كل مراكز الحزب في جميع المناطق اللبنانية، بما في ذلك مراكز القيادة والسيطرة ومنصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الذخيرة والأسلحة القتالية وغيرها.

وأشار إلى أنه بعد القضاء على مراكز الحزب، سيتم مباشرة إنشاء منطقة عازلة في الجنوب وفرض أمر واقع عبر احتلال أراضٍ لبنانية، متوقعًا أن يتحقق ذلك في الوقت المناسب، رغم وجود عمليات برية إسرائيلية حاليًا في جنوب لبنان، معتبرًا أنها تمهيد للعملية الكبرى القادمة، والتي تحتاج إلى مساندة سلاح الجو المخصص حاليًا للجبهة الإيرانية.

واختتم القزح حديثه بالتأكيد أن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لحسم الوضع في لبنان، نظرًا لأن الأولوية القصوى لديها حاليًا هي الجبهة الإيرانية.
الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24