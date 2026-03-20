Najib Mikati
رسامني من مراكز الإيواء: الوجع كبير ولا يجوز استغلال "طيبة الناس" في السياسة

Lebanon 24
20-03-2026 | 07:37
رسامني من مراكز الإيواء: الوجع كبير ولا يجوز استغلال طيبة الناس في السياسة
زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، صباح اليوم، مركز إيواء النازحين في مدرسة "الإخاء الوطنية" ببيروت، حيث اطلع ميدانياً على أوضاع العائلات واحتياجاتها، مؤكداً أن الزيارة تندرج ضمن مواكبة الحكومة الميدانية وتنسيق الاستجابة الوطنية.

وشدد الوزير رسامني خلال جولته على أن "حجم الوجع الوطني كبير"، معتبراً أن تلاحم اللبنانيين في هذه المحنة يثبت أن التضامن مسؤولية جامعة، وأن الوحدة هي الطريق نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
 
وأشار إلى أن الحروب لا تقود إلى أي مكان، داعياً إلى عدم استغلال "طيبة الناس" في الحسابات السياسية، ومؤكداً أن الدولة تبقى المرجعية الأساسية للمواطنين في الإيواء والاستشفاء والتعليم.

ولفت رسامني إلى أن الجهود الحكومية تتركز على مسار إصلاحي وتصحيح الخلل، مشيداً بالكرامة العالية والإصرار على الصمود الذي لمسه لدى النازحين، معلناً أن الفرق المختصة تتابع المطالب لتحسين الخدمات. كما دعا اللبنانيين لتعزيز روح التضامن وفتح البيوت، مختتماً جولته بتهنئة العائلات بحلول عيد الفطر، آملاً أن يعود الاستقرار والنازحون إلى منازلهم قريباً.

مواضيع ذات صلة
حيدر من مراكز الإيواء: صمود أهلنا يمدنا بالقوة والهدف الأسمى هو "حتمية العودة"
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج يكشف كواليس "خديعة" زيادة الرواتب: استثمارٌ في أوجاع الناس
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" - عاليه بدأ بالتحضير لاستقبال النازحين وتوزيعهم على مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-03-20
Lebanon24
14:06 | 2026-03-20
Lebanon24
13:52 | 2026-03-20
Lebanon24
13:49 | 2026-03-20
Lebanon24
13:21 | 2026-03-20
Lebanon24
13:13 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
