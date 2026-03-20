رسامني من مراكز الإيواء: الوجع كبير ولا يجوز استغلال "طيبة الناس" في السياسة

زار وزير الأشغال العامة والنقل ، ، مركز إيواء في مدرسة "الإخاء الوطنية" ببيروت، حيث اطلع ميدانياً على أوضاع العائلات واحتياجاتها، مؤكداً أن الزيارة تندرج ضمن مواكبة الحكومة الميدانية وتنسيق الاستجابة الوطنية.



وشدد الوزير رسامني خلال جولته على أن "حجم الوجع الوطني كبير"، معتبراً أن تلاحم اللبنانيين في هذه المحنة يثبت أن التضامن مسؤولية جامعة، وأن الوحدة هي الطريق نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحروب لا تقود إلى أي مكان، داعياً إلى عدم استغلال "طيبة الناس" في الحسابات السياسية، ومؤكداً أن الدولة تبقى المرجعية الأساسية للمواطنين في الإيواء والاستشفاء والتعليم.



ولفت رسامني إلى أن الجهود الحكومية تتركز على مسار إصلاحي وتصحيح الخلل، مشيداً بالكرامة العالية والإصرار على الصمود الذي لمسه لدى النازحين، معلناً أن الفرق المختصة تتابع المطالب لتحسين الخدمات. كما دعا اللبنانيين لتعزيز روح التضامن وفتح البيوت، مختتماً جولته بتهنئة العائلات بحلول ، آملاً أن يعود الاستقرار والنازحون إلى منازلهم قريباً.



