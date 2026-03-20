في بيان.. الجيش الإسرائيلي يكشف بالأرقام تفاصيل عملياته ضد "حزب الله"

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "في إطار جهد الدفاع الأمامي، تواصل الفرقة 91، والفرقة 146، والفرقة 36 تنفيذ مداهمات ونشاطات برية مركزة في ضد منظمة ".وأضافت: "حتى الآن، تم استهداف أكثر من 2,000 هدف، من بينها تم تدمير نحو 120 مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله، وأكثر من 100 مخزن وسائل قتالية، وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ. تصفية أكثر من 570 مخربًا من منظمة حزب الله ، من بينهم نحو 220 من "قوة الرضوان"، ونحو 150 من عناصر منظومة القذائف الصاروخية، و2 من بما يعادل رتبة لواء، و4 بما يعادل رتبة عميد، و8 بما يعادل رتبة عقيد، و22 في مستوى قائد كتيبة".وختمت: "سيواصل الجيش العمل بقوة وحزم ضد منظمة حزب الله، التي قررت الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام ، ولن يسمح بالمساس بمواطني ".