تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في بيان.. الجيش الإسرائيلي يكشف بالأرقام تفاصيل عملياته ضد "حزب الله"

Lebanon 24
20-03-2026 | 07:53
A-
A+
في بيان.. الجيش الإسرائيلي يكشف بالأرقام تفاصيل عملياته ضد حزب الله
في بيان.. الجيش الإسرائيلي يكشف بالأرقام تفاصيل عملياته ضد حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "في إطار جهد الدفاع الأمامي، تواصل الفرقة 91، والفرقة 146، والفرقة 36 تنفيذ مداهمات ونشاطات برية مركزة في جنوب لبنان ضد منظمة حزب الله".


وأضافت: "حتى الآن، تم استهداف أكثر من 2,000 هدف، من بينها تم تدمير نحو 120 مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله، وأكثر من 100 مخزن وسائل قتالية، وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ. تصفية أكثر من 570 مخربًا من منظمة حزب الله ، من بينهم نحو 220 من "قوة الرضوان"، ونحو 150 من عناصر منظومة القذائف الصاروخية، و2 من القادة بما يعادل رتبة لواء، و4 بما يعادل رتبة عميد، و8 بما يعادل رتبة عقيد، و22 في مستوى قائد كتيبة".


وختمت: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة وحزم ضد منظمة حزب الله، التي قررت الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني، ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".


مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قمنا بـ 300 عملية ضد حزب الله منها 100 ضد قوة الرضوان
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": نفّذنا 13 عملية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل بقوة ضد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عملياتنا ضد حزب الله بلبنان ستستمر بقوة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

القادة

لبنان

رضوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-03-20
Lebanon24
14:06 | 2026-03-20
Lebanon24
13:52 | 2026-03-20
Lebanon24
13:49 | 2026-03-20
Lebanon24
13:21 | 2026-03-20
Lebanon24
13:13 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24