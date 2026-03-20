وسط الحرب.. خطة طوارئ من "تاتش"

استجابةً للمرحلة الدقيقة التي يمر بها ، وتأكيداً على دورها المحوري في ضمان استدامة قطاع الاتصالات، تعلن شركة "تاتش" عن تفعيل خطة طوارئ شاملة واستباقية بالتنسيق الوثيق مع .

ودخلت هذه الخطة حيز التنفيذ الفعلي منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وهي تخضع لتحديثات مستمرة تواكب المستجدات الميدانية لحظة بلحظة.

تتجسّد هذه الخطة في حزمةٍ من التدابير الوقائية لتعزيز قدرات الشبكة في المناطق الحيوية وتوفير حلول مرنة تضمن بقاء المشتركين على اتصال دائم مع ذويهم ومع الخدمات الأساسية، مهما بلغت التحديات.

ومن أبرز هذه الخطوات:

- تفعيل خدمة التجوال المحلي: (National Roaming) بما يشمل خدمات الصوت والداتا في محافظات الجنوب، ، ، ، والبقاع. تكمن أهمية التجوال المحلي للداتا، لاسيما في ظل الحرب التي تشهدها مختلف المناطق ، في توسيع تغطية الشبكة بغية إبقاء المشتركين القاطنين في المناطق الريفية والنائية على تواصل دائم باستخدام الاتصالات والبيانات. ويجري العمل بشكلٍ متواصل لإضافة العدد الأكبر من وتجهيزها بخدمة التجوال المحلي.

- دعم قطاع التعليم: إطلاق باقة بيانات مجانية (20 جيغابايت) مخصصة للتعليم عن بُعد، تتيح للطلاب والكادر التعليمي الوصول المجاني إلى منصَّتَيْ Microsoft Teams و"مدرستي" خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:00 بعد الظهر من دون استهلاك باقاتهم الخاصة، ضماناً لحق التعلم تحت أي ظرف.



تؤكد شركة تاتش أن فرقها الفنية والتقنية ستبقى في حالة استنفار دائم لمواكبة متطلبات هذه المرحلة، إيماناً منها بأن الاتصالات هي وسيلة أمان أساسية لتعزيز صمود المجتمع اللبناني وتسهيل حياته اليومية، وستواصل الشركة إعلان كافة التدابير الاستثنائية تباعاً وبشكل منتظم.