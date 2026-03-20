الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
وسط الحرب.. خطة طوارئ من "تاتش"

Lebanon 24
20-03-2026 | 07:57
وسط الحرب.. خطة طوارئ من تاتش
وسط الحرب.. خطة طوارئ من تاتش photos 0
استجابةً للمرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وتأكيداً على دورها المحوري في ضمان استدامة قطاع الاتصالات، تعلن شركة "تاتش" عن تفعيل خطة طوارئ شاملة واستباقية بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات.
 
 
ودخلت هذه الخطة حيز التنفيذ الفعلي منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وهي تخضع لتحديثات مستمرة تواكب المستجدات الميدانية لحظة بلحظة.
 
تتجسّد هذه الخطة في حزمةٍ من التدابير الوقائية لتعزيز قدرات الشبكة في المناطق الحيوية وتوفير حلول مرنة تضمن بقاء المشتركين على اتصال دائم مع ذويهم ومع الخدمات الأساسية، مهما بلغت التحديات.
 
 
ومن أبرز هذه الخطوات:
 
- تفعيل خدمة التجوال المحلي: (National Roaming) بما يشمل خدمات الصوت والداتا في محافظات الجنوب، النبطية، الشمال، جبل لبنان، والبقاع. تكمن أهمية التجوال المحلي للداتا، لاسيما في ظل الحرب التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية، في توسيع تغطية الشبكة بغية إبقاء المشتركين القاطنين في المناطق الريفية والنائية على تواصل دائم باستخدام الاتصالات والبيانات. ويجري العمل بشكلٍ متواصل لإضافة العدد الأكبر من المحطات وتجهيزها بخدمة التجوال المحلي.
 
- دعم قطاع التعليم: إطلاق باقة بيانات مجانية (20 جيغابايت) مخصصة للتعليم عن بُعد، تتيح للطلاب والكادر التعليمي الوصول المجاني إلى منصَّتَيْ Microsoft Teams  و"مدرستي"  خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:00 بعد الظهر من دون استهلاك باقاتهم الخاصة، ضماناً لحق التعلم تحت أي ظرف.

تؤكد شركة تاتش أن فرقها الفنية والتقنية ستبقى في حالة استنفار دائم لمواكبة متطلبات هذه المرحلة، إيماناً منها بأن الاتصالات هي وسيلة أمان أساسية لتعزيز صمود المجتمع اللبناني وتسهيل حياته اليومية، وستواصل الشركة إعلان كافة التدابير الاستثنائية تباعاً وبشكل منتظم.
