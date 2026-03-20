منظومة رقابة "إلكترونية" في مرفأ طرابلس.. شهر تجريبي قبل الاعتماد النهائي

باشر مرفأ خطوة نوعية لتعزيز موقعه الدولي عبر التشغيل التجريبي لماسحة ضوئية متطورة (سكانر) لفحص الحاويات، وذلك بالتعاون مع والأجهزة الأمنية وشركة "CMA CGM".



وتهدف هذه التقنية إلى تطوير منظومة الرقابة والأمن الجمركي، حيث تتيح الكشف الدقيق على المحتويات بسرعة عالية ودون الحاجة لفتح الحاويات، مما يختصر الوقت ويخفض الكلفة التشغيلية. ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر لتقييم الأداء التقني قبل الاعتماد الدائم وفق .



وتبرز أهمية هذه الخطوة في دعم جهود مكافحة التهريب ورصد المواد المشبوهة بدقة عالية، مما يعزز الشفافية وثقة بمرفأ طرابلس كمركز لوجستي متطور في شرق المتوسط. ويأتي المشروع ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواكب التحولات الذكية في إدارة المرافئ العالمية.





