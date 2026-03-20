لبنان

منظومة رقابة "إلكترونية" في مرفأ طرابلس.. شهر تجريبي قبل الاعتماد النهائي

Lebanon 24
20-03-2026 | 08:02
منظومة رقابة إلكترونية في مرفأ طرابلس.. شهر تجريبي قبل الاعتماد النهائي
باشر مرفأ طرابلس خطوة نوعية لتعزيز موقعه الدولي عبر التشغيل التجريبي لماسحة ضوئية متطورة (سكانر) لفحص الحاويات، وذلك بالتعاون مع الجمارك اللبنانية والأجهزة الأمنية وشركة "CMA CGM".

وتهدف هذه التقنية إلى تطوير منظومة الرقابة والأمن الجمركي، حيث تتيح الكشف الدقيق على المحتويات بسرعة عالية ودون الحاجة لفتح الحاويات، مما يختصر الوقت ويخفض الكلفة التشغيلية. ومن المقرر أن تستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر لتقييم الأداء التقني قبل الاعتماد الدائم وفق المعايير الدولية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في دعم جهود مكافحة التهريب ورصد المواد المشبوهة بدقة عالية، مما يعزز الشفافية وثقة الشركات العالمية بمرفأ طرابلس كمركز لوجستي متطور في شرق المتوسط. ويأتي المشروع ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواكب التحولات الذكية في إدارة المرافئ العالمية.

