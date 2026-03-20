فضل الله للبنانيين في العيد: صمودكم "أصالة" وإيمانكم أقوى من الظروف

وجه العلامة كلمة إلى اللبنانيين بمناسبة حلول ، أشار فيها إلى أن العيد يأتي هذا العام مثقلاً بالآلام، لكنه يحمل في طياته نور الإيمان الذي لم ينطفئ رغم الصعاب والابتلاءات.



وأشاد بصمود اللبنانيين وصبرهم الذي لم تكسره الشدائد، معتبراً أن إيمانهم العميق جعلهم أقوى من كل الظروف، ومؤكداً أن ما قدمه المجتمع من ثبات وواجب إنساني وأخلاقي هو شاهد على أصالته وعمق انتمائه.



وختم بالدعاء أن يجعل الله هذا الصبر فرجاً قريباً، وأن يعوض على اللبنانيين خيراً، سائلاً الله أن يكون العيد مناسبة للرحمة والسكينة والنصر والثبات.





