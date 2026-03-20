الجميّل: دعم فوري للجيش وإعادة تفعيل حزم المساعدات الأوروبية

عقد رئيس النائب سامي الجميّل سلسلة لقاءات ديبلوماسية رفيعة المستوى في بروكسل، على هامش قمة حزب الشعب ، تناولت التطورات الراهنة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية–الأوروبية، بمشاركة رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.



وبحث الجميّل مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا مسار الاتفاقية الأوروبية–اللبنانية المرتقبة، مشدداً على ضرورة تقديم دعم فوري للمؤسسات الأمنية اللبنانية والمنظمات المحلية التي تدير ملف ، كما دعا إلى إعادة تفعيل حزم المساعدات التي أُقرت سابقاً إبان زيارة أورسولا فون دير لاين إلى .



وخلال لقائه الشعب الأوروبي مانفريد ڤيبر، أكد الجميّل أهمية توحيد الموقف الأوروبي لدعم سيادة ومساره الإصلاحي، فيما كشف ڤيبر عن "خطوات أوروبية" ستظهر تجاه لبنان في الأيام المقبلة.

كما شملت جولة الجميّل لقاءات مع زعيم ألبرتو نونيز فييخو، ورئيس حزب الجمهوريين الفرنسي برونو روتايو، ركزت على الدور الأوروبي والفرنسي في استعادة استقرار لبنان وتجاوز أزماته.



