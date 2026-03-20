لبنان

الجميّل: دعم فوري للجيش وإعادة تفعيل حزم المساعدات الأوروبية

Lebanon 24
20-03-2026 | 09:57
الجميّل: دعم فوري للجيش وإعادة تفعيل حزم المساعدات الأوروبية
عقد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سلسلة لقاءات ديبلوماسية رفيعة المستوى في بروكسل، على هامش قمة حزب الشعب الأوروبي، تناولت التطورات الراهنة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية–الأوروبية، بمشاركة رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.

وبحث الجميّل مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا مسار الاتفاقية الأوروبية–اللبنانية المرتقبة، مشدداً على ضرورة تقديم دعم أوروبي فوري للمؤسسات الأمنية اللبنانية والمنظمات المحلية التي تدير ملف النازحين، كما دعا إلى إعادة تفعيل حزم المساعدات التي أُقرت سابقاً إبان زيارة أورسولا فون دير لاين إلى بيروت.

وخلال لقائه رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ڤيبر، أكد الجميّل أهمية توحيد الموقف الأوروبي لدعم سيادة لبنان ومساره الإصلاحي، فيما كشف ڤيبر عن "خطوات أوروبية" ستظهر تجاه لبنان في الأيام المقبلة.
 
كما شملت جولة الجميّل لقاءات مع زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فييخو، ورئيس حزب الجمهوريين الفرنسي برونو روتايو، ركزت على الدور الأوروبي والفرنسي في استعادة استقرار لبنان وتجاوز أزماته.

