في أول أيام العيد.. العدوان الإسرائيلي مستمر على عدد كبير من البلدات

يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية وقصف مدفعي متتالي على بلدات عديدة في لبنان، ما أسفر عن خسائر مادية وسقوط شهداء وجرحى، في أول أيام عيد الفطر.
وشملت الغارات كفررمان، حبوش، تولين، طلوسة، القنطرة، الطيبة، دير سريان، مركبا، وأطراف كفرشوبا والخيام، إضافة إلى أرنون، يحمر الشقيف وزوطر الشرقية.
كما طال القصف مناطق بين بني حيان ورب ثلاثين وصولًا إلى النبطية فوقا.
وفي جديدة مرجعيون، سقطت ثلاث قذائف في حي السراي، إحداها على منزل مأهول كان صاحبه خارج المنزل لحسن الحظ، بينما سقطت القذيفتان الأخريان بين المنازل.