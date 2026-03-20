في أول أيام العيد.. العدوان الإسرائيلي مستمر على عدد كبير من البلدات

يواصل الجيش شنّ غارات جوية وقصف مدفعي متتالي على بلدات عديدة في ، ما أسفر عن خسائر مادية وسقوط وجرحى، في أول أيام .



وشملت كفررمان، حبوش، تولين، طلوسة، القنطرة، ، دير سريان، مركبا، وأطراف كفرشوبا والخيام، إضافة إلى أرنون، يحمر الشقيف وزوطر الشرقية.

كما طال القصف مناطق بين بني ورب ثلاثين وصولًا إلى فوقا.

وفي جديدة ، سقطت ثلاث قذائف في حي السراي، إحداها على منزل مأهول كان صاحبه خارج المنزل لحسن الحظ، بينما سقطت القذيفتان الأخريان بين المنازل.