السيّد من "المدرسة الكويتية" بصيدا: جهد جبار وسنؤمن المزيد من الدعم

استقبل رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي، اليوم، وزيرة الدكتورة حنين السيد، في زيارة تفقدية لمركز إيواء في "المدرسة " بصيدا، بحضور عضوي هشام حشيشو وأحمد شعيب، وفريق من الوزارة والجهات المشرفة على المركز.



واطلعت السيد خلال جولة في أقسام المركز على سير العمل الإغاثي والتجهيزات اللوجستية والطبية، مستمعةً من العائلات النازحة إلى احتياجاتهم الأساسية. وأكد المهندس حجازي أن التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الشؤون هو الركيزة لضمان صمود مراكز الإيواء، مشيراً إلى أن صيدا تبذل جهوداً تفوق طاقتها الاستيعابية، ومعولاً على دعم الوزارة والمنظمات الدولية.



من جهتها، أثنت الدكتورة الدور المحوري لبلدية صيدا وغرفة إدارة ، مؤكدةً وقوف الدولة إلى جانب المدينة والنازحين إليها، ووعدت بالعمل على تذليل العقبات وتأمين المزيد من المستلزمات الضرورية لتغطية احتياجات كافة مراكز الإيواء في المدينة.





