اتصال تهنئة وتضامن.. عون لأمير الكويت: ندين المخططات التخريبية ونقف لجانبكم

أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ الأحمد الجابر الصباح، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للكويت قيادةً وشعباً دوام الخير والبركات.



واستنكر خلال الاتصال الاعتداءات التي تعرضت لها الكويت، واصفاً إياها بالانتهاك الصارخ للسيادة والقانون الدولي، وأكد تضامن اللبنانيين الكامل مع الشعب ، مديناً تورط جهات حزبية في مخطط تخريبي أعلنت الكويت عن تفكيك خلاياه مؤخراً. وشدد على وقوف الدائم إلى جانب الكويت في مختلف الظروف.



من جانبه، أدان أمير الكويت الاعتداءات التي تستهدف المدن والقرى ، مؤكداً تضامن بلاده مع لبنان وشعبه، ومشدداً على ضرورة وقف التصعيد من أي جهة أتى.





Advertisement