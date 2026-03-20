حيدر من مراكز الإيواء: صمود أهلنا يمدنا بالقوة والهدف الأسمى هو "حتمية العودة"

جال وزير العمل ، اليوم، على عدد من مراكز إيواء في ، شملت متوسطتي الأولى والثالثة، وثانوية رمل الظريف، حيث اطلع ميدانياً على احتياجات الأهالي وظروف إقامتهم، بمرافقة ممثلين عن منطقتي بيروت التربوية ووزارة .



وفي تصريح له خلال الجولة، أكد حيدر أن الزيارة تهدف لتحديد النواقص وتحسين الأداء الحكومي في تلبية المتطلبات، مشيداً بثبات النازحين وصمودهم الذي "يمنح الحكومة القوة للاستمرار". وأشار إلى أن الأولوية القصوى هي تأمين "حتمية عودة الناس إلى بيوتهم وأراضيهم بكرامة"، واعداً ببذل كل الجهود لتأمين المستلزمات بأسرع وقت ممكن.



وختم حيدر بتوجيه الشكر لوزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والقوى الأمنية على إجراءاتهم لضمان راحة النازحين، معلناً عن استكمال جولته غداً السبت بزيارة ثانوية حسين مسعود في ومدرسة البيادر في الوتوات.





