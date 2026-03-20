بين السائق والمواطن.. اجتماع الثلاثاء لتحديد مصير تعرفة النقل

تابع وزير الأشغال العامة والنقل ، اليوم، ملف تعرفة سيارات الأجرة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات عالمياً.

واطلع الوزير من للنقل الدكتور على واقع القطاع، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع لمقاربة الملف بشكل متوازن يراعي الظروف الاستثنائية والأعباء المتزايدة على السائقين نتيجة ارتفاع سعر صفيحة البنزين.



وبناءً على توجيهات الوزير، تقرر عقد اجتماع تنسيقي يوم الثلاثاء المقبل يضم الجهات المعنية، لبحث سبل معالجة هذه الإشكالية ووضع آلية لضبط التعرفة وتنظيم القطاع بما يحفظ حقوق المواطنين والسائقين.

وأكد رسامني حرصه على إيجاد حلول واقعية وعادلة توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل قطاع النقل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.



