لبنان

بين السائق والمواطن.. اجتماع الثلاثاء لتحديد مصير تعرفة النقل

Lebanon 24
20-03-2026 | 11:01
بين السائق والمواطن.. اجتماع الثلاثاء لتحديد مصير تعرفة النقل
تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم، ملف تعرفة سيارات الأجرة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات عالمياً.
 
واطلع الوزير من المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر على واقع القطاع، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع اتحاد النقل البري لمقاربة الملف بشكل متوازن يراعي الظروف الاستثنائية والأعباء المتزايدة على السائقين نتيجة ارتفاع سعر صفيحة البنزين.

وبناءً على توجيهات الوزير، تقرر عقد اجتماع تنسيقي يوم الثلاثاء المقبل يضم الجهات المعنية، لبحث سبل معالجة هذه الإشكالية ووضع آلية لضبط التعرفة وتنظيم القطاع بما يحفظ حقوق المواطنين والسائقين.
 
وأكد رسامني حرصه على إيجاد حلول واقعية وعادلة توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل قطاع النقل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.

مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء هنغاريا: على زيلينسكي تنظيم انتخابات لتحديد مصير الحرب في بلاده
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
طليس يدعو إلى اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لوزيري الداخلية والأشغال حول النقل العام
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-03-20
Lebanon24
14:06 | 2026-03-20
Lebanon24
13:52 | 2026-03-20
Lebanon24
13:49 | 2026-03-20
Lebanon24
13:21 | 2026-03-20
Lebanon24
13:13 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
