غارات وقصف واستهداف مسعفين.. ماذا يجري الآن في الجنوب؟

يواصلُ العدوّ شنّ غاراته على العديد من المناطق ، وذلك في ظل استمرار عدوانه على .



واستهدف العدو بلدات ، زوطر الغربية، زبدين، زوطر الشرقية، قعقعية وميفدون.





كذلك، نفذ العدو الإسرائيليّ عمليات تفجير في الشرقية لبلدة ، بينما أُفيد عن إطلاق " " صواريخ باتجاه تجمعاتٍ لقوات العدو في الخيام.





أيضاً، استهدفَ العدوّ دير الزهراني بغارة جويّة، وتقول المعلومات إنه عند وصول المُسعفين إلى مكان القصف، نفذ العدو غارة ثانية في المكان نفسه، ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المُسعفين.



