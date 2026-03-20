تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

وزير الصحة تفقد مراكز الإيواء في جبيل

Lebanon 24
20-03-2026 | 12:55
A-
A+
وزير الصحة تفقد مراكز الإيواء في جبيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جال وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين على مركزي الاستضافة في جبيل، للاطلاع على اوضاع النازحين ومطالبهم، واستهل جولته بزيارة مركز السلامة الاهلي للرعاية الصحية الاولية في روضة جبيل الرسمية المختلطة، يرافقه قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري وعضو المجلس البلدي جوزيف بزدجيان ممثلاً رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي.


وكان في استقباله الشيخ احمد اللقيس ومديرة الروضة ناريمان اللقيس واعضاء لجنة الكوارث في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث عرض الشيخ اللقيس أبرز المشاكل التي تعاني منها مراكز جبيل، مشيرا الى انها "متروكة لمصيرها، ونؤمن حاجات الناس من جيوبنا الخاصة وهناك ازمة حادة في تأمين الادوية المستعصية".


من جهته، أكد ناصر الدين انه "تم التوافق في مجلس الوزراء على ملف عقود الرعاية الصحية الاولية"، مشيراً إلى "وجود مساهمات اضافية مرتقبة لدعم هذه المراكز وتعزيز قدرتها على تلبية حاجات النازحين لاسيما في المناطق التي تشهد ضغطا متزايدا نتيجة النزوح".


بعد ذلك تفقد مركز طبابة قضاء جبيل للرعاية الصحية الاولية في ثانوية جبيل الرسمية، يرافقه القائمقام نتالي مرعي الخوري ورئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي والوفد المرافق، حيث كان في استقباله مديرة الثانوية فيفيان ابي يونس الى جانب اعضاء لجنة الكوارث في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس جمعية المسؤولية الاجتماعية اللبنانية LSR ايلي زيدان.


وشكر ناصر الدين ادارة المركز على الجهود المبذولة في تقديم الرعاية والمساعادات للنازحين، مؤكدا وقوف الوزارة "الى جانب مراكز الرعاية الصحية، لاسميا في ما يتعلق بتأمين خدمات الاستشفاء والحاجات الاساسية، والعمل على توفير مادة الماوزت للتدفئة، والمياه ومستلزمات النظافة الشخصية".
 
 
كذلك، أشار وزير الصحة إلى "تعميم خطوط ساخنة على مراكز قضاء جبيل لتلبية احتياجات النازحين، وارسال حصص من الادوية بالتنسيق مع مراكز الرعاية، اضافة الى العمل على ربط مراكز الايواء بعضها البعض".


وأعرب عن امله في ان تكون الازمة "غيمة صيف عابرة"، معتبراً أن لبنان "يمر بمرحلة دقيقة في ظل التوترات الاقليمية، ما يستدعي أن يكون جزءاً من اي حل يخرج المنطقة من ازماتها".
 
 
ودعا مختلف الاطراف الى "التهدئة والتلاقي"، مشدداً على ان "الدور الاوروبي ايجابي ومتمايز"، وأن "التعاون المشترك كفيل بتجاوز هذه المرحلة، والأزمة لن تطول".



ةتخلل الجولة توزيع حصص غذائية على النازحين مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "TIKA".
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: الوزارة تقوم بتوزيع الأدوية على الكثير من مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري والسفير البلجيكي في صيدا: جولة تفقدية لمراكز الإيواء ونداء استغاثة للنازحين
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة جال في مراكز ايواء النازحين في بشامون وكيفون والقماطية
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يتفقد جهوزية مراكز الإيواء في جبل لبنان وبيروت
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 20:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

اللبنانية

النازحين

التركية

من جهته

الروضة

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-03-20
Lebanon24
14:06 | 2026-03-20
Lebanon24
13:52 | 2026-03-20
Lebanon24
13:49 | 2026-03-20
Lebanon24
13:21 | 2026-03-20
Lebanon24
13:13 | 2026-03-20
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24