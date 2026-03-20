عون اتصل برئيس الإمارات: نستنكر الاعتداءات ولبنان متضامن معكم

أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم برئيس دولة الشيخ زايد آل هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً ان يعيده الله على المتحدة رئيساً وقيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.



وخلال الاتصال، استنكر الاعتداءات التي تعرضت لها دولة ، مؤكداً تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الشقيق ومديناً تورط جهات حزبية في مخطط تخريبي أعلنت دولة الإمارات عن إحباطه اليوم.



وشكر الشيخ محمد بن زايد الرئيس عون على موقفه الداعم لدولة الإمارات وشعبها، داعياً الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية على وانتهاء معاناة الشعب اللبناني الشقيق.



