عون اتصل برئيس الإمارات: نستنكر الاعتداءات ولبنان متضامن معكم

20-03-2026 | 14:06
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك متمنياً ان يعيده الله على دولة الإمارات المتحدة رئيساً  وقيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.
 

وخلال الاتصال، استنكر الرئيس عون الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات، مؤكداً تضامن الشعب اللبناني  مع الشعب الإماراتي الشقيق ومديناً تورط جهات حزبية في مخطط  تخريبي أعلنت دولة الإمارات عن إحباطه اليوم.
 

وشكر الشيخ محمد بن زايد الرئيس عون على موقفه الداعم لدولة الإمارات وشعبها، داعياً الى وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وانتهاء معاناة الشعب اللبناني الشقيق.
 
 

