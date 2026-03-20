21 جريحاً بغارة دير الزهراني.. "الصحة": نشجب الخروقات الإسرائيلية المُتمادية

أعلنت العامّة، مساء الجمعة، أنَّ غارة العدو على بلدة أدّت في حصيلة أولية إلى إصابة 21 شخصاً بجروح من بينهم سيدتان.



كذلك، قالت الوزارة إنّ العدو الإسرائيلي استهدف 3 سيارات تابعة للهيئة الصحية لدى تقدمها إلى مكان الغارة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن المسعفين نجوا من القصف.





وأكدت الوزارة شجبها لما يقوم به الجيش الإسرائيلي من خرق مستمر ومُتمادٍ للقانون الدولي الإنساني الذي ينصُّ على حماية المنشآت الصحية، داعية إلى الإقلاع إدانة هذه الممارسات والسعي بشكل جدّي إلى وقفها.