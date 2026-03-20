"التصوير ممنوع".. بيان من بلديتي القليعة ومرجعيون

كذلك، أصدرت بلدية بياناً ممثالاً قالت فيه إنه "في ظلّ الأحداث الراهنة وما تفرضه من إجراءات احترازية مشددة، يُمنع منعاً باتاً القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة، سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحافية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة".



وأضافت: "نرجو من جميع الأهالي الكرام، في حال رصد أي شخص يقوم بالتصوير، المبادرة فوراً إلى إبلاغ الجهات المعنية في البلدية".



وختمت: "إنَّ الالتزام بهذه التعليمات يُسهم في حماية الجميع وتعزيز الأمن والاستقرار".





