تحذير عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت!

جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة أكس، انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت.
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
🔸الشياح
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة.
⭕️جيش الدفاع…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
🔸الشياح
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة.
⭕️جيش الدفاع… pic.twitter.com/dYGhi4kLBe