تحذير عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت!

جدد المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، عبر منصة أكس، انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويشمل الإنذار سبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي: حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج وتحويطة والشياح.

وذكر أدرعي أنَّ الجيش الإسرائيلي يُواصل العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لـ"الحزب" في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية لبيروت.