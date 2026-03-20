بالصواريخ.. "حزب الله" يستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية في الجنوب

أعلنَ " "، مساء الجمعة، استهداف تجمعات لجنود جيش العدو في .



وقال "الحزب" إنه قصف بالصواريخ تجمعات إسرائيلية في جبل وردة ببلدة مركبا الحدودية، وضُمن خلة المحافر في خراج بلدة الحدوديّة بصليةٍ صاروخية.



كذلك، قصف "الحزب" تجمّعاً لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخية. أيضاً، استهدف العدو تجمّعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة ظهر الطيارة بين بلدتي مركبا ورب الثلاثين الحدوديتين بصليةٍ صاروخية.



أيضاً، أعلن "الحزب" عن قصفه تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية.



"الحزب" تحدث أيضاً عن قصف الرادار البحري في موقع رأس البحري بمسيّرة انقضاضيّة، بينما أعلن عن استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرة السادسة بصلية صاروخية.





