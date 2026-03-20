هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث

نشر موقع "ispionline" الإيطاليّ تقريراً جديداً قال فيه إن " يقف على حافة الهاوية"، وذلك في ظلّ استمرار الحرب مع .



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب في ، تستمر الحملة العسكرية في لبنان"، وأضاف: "رغم أن وقف إطلاق النار لعام 2024 لم يكن فعالاً، إلا أن الهجوم الجوي الذي شنه على شمال إسرائيل في 2 آذار ساهم في تصعيد الصراع. وعلى الرغم من أن حزب الله بدا ضعيفاً للغاية منذ الحرب الطويلة التي أعقبت هجمات 7 تشرين الأول والحرب الإسرائيلية على ، إلا أن الجماعة تعيد تنظيم صفوفها وتُظهر الآن قدرات عسكرية ملحوظة".



وتابع: "لكن هذه المرة، كان التأثير على لبنان مختلفاً تماماً، حيث تم إخلاء المنطقة ذات الأغلبية الشيعية جنوب نهر الليطاني والضاحية الجنوبية من بأوامر إجلاء صادرة عن الجيش ، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بينهم 367 ألف طفل. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من الرقم الهائل الذي كان قائماً قبل الحرب والبالغ 4.1 مليون شخص".



وأكمل: "كذلك، أسفرت غارات الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة أكثر من ألفين وخمسمائة آخرين، واستهدفت مناطق كانت تُعتبر آمنة، بما في ذلك وسط بيروت، بالإضافة إلى البنية التحتية المدنية كالمباني السكنية، ومؤخراً جسرين فوق نهر الليطاني".



وأردف: "مع توسع العمليات البرية الإسرائيلية في الأراضي في 16 آذار، دون تحديد أهداف استراتيجية واضحة، تزايدت المخاوف من غزو شامل. ومن اللافت للنظر أن قوات اليونيفيل تعرضت لقصف خلال الأيام القليلة الماضية، واعترفت إسرائيل بإطلاقها النار عن طريق الخطأ على أحد مواقعها. كذلك، كان للحرب تداعيات حتمية على التوازن السياسي الداخلي في لبنان، ففي مواجهة معضلة الاشتباك مع حزب الله أو الانحياز إليه، التزم الجيش اللبناني نهجاً سلمياً، بينما يُشير قتل الجيش الإسرائيلي لثلاثة جنود لبنانيين، الذي يُزعم أنه متعمد، إلى تصعيد إضافي للصراع".



واستكمل: "ومع تزايد مخاطر زعزعة الاستقرار، على الصعيدين المحلي والإقليمي، بات التوصل إلى وقف إطلاق النار أمراً بالغ الأهمية. في هذا السياق، تدخلت فرنسا لتقديم مقترحها الذي من شأنه أن يُفضي، ولأول مرة، إلى تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل. إلا أنه مع استمرار تردد إسرائيل في الالتزام، يبدو مفتاح خفض التصعيد بعيد المنال. ومع استمرار تطور الأحداث، كيف تُعيد الحرب تشكيل المجتمع اللبناني ونظامه السياسي وقدراته المؤسسية؟ ما هي أهداف إسرائيل في هذه الحرب، وإلى أي مدى ترغب قيادتها في بلوغها؟ وما هي المخاطر التي تُهدد لبنان والمنطقة مع استمرار التصعيد؟".



وقال: "بعد مرور خمسة عشر شهرًا على الحرب الأخيرة، عاد لبنان ساحة معركة. طوال هذه المدة، انشغل اللبنانيون والمراقبون الدوليون على حد سواء بتخيّل لبنان مختلف. ورغم بطء وتيرة التنفيذ، بدأ الرئيس الجديد والحكومة الجديدة أخيرًا بتنفيذ وعود الإصلاحات وتجديد المؤسسات. إلا أن هذه الأشهر الخمسة عشر كانت أيضًا عبارة عن إنذارات نهائية ، وإضرابات متواصلة، ونقاشات غير ناضجة حول نزع السلاح. هل كان عام واحد كافيًا لتأمين لبنان وإصلاح مؤسساته؟ بالتأكيد لا. لكن تلك الفترة كانت تهدف تحديدًا إلى تجنب ما نشهده اليوم: جولة جديدة من الدمار واحتمالات غزو إسرائيلي آخر. ولعل آخر ضحايا هذه الجولة الجديدة من الحرب هو حلم لبنان الآمن والمُصلح".



وتابع: "اقتصرت قدرات حزب الله في هذا الصراع حتى الآن على إطلاق صواريخ محدودة عمومًا، تُشبه إلى حد كبير ما كان عليه الحال في حرب 2006 مع إسرائيل، أكثر مما تُشبه قدراته في عام 2024. اليوم، تبلغ نسبة القتلى بين إسرائيل ولبنان 1:500، وهي نسبة مروعة. لم يتمكن حزب الله من إلحاق أضرار جسيمة بالجيش الإسرائيلي مع توسع عملياته البرية، مع أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات قاطعة نظرًا لمحدودية منطقة العمليات. سيتمكن حزب الله من استعادة بعض النفوذ الذي فقده في الصراع السابق إذا صمد حتى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع إيران. في الوقت نفسه، أشارت طهران إلى أنها ستشترط وقف إطلاق النار في لبنان كجزء من أي إنهاء للحرب. إذا نجح حزب الله في تأمين وقف إطلاق النار هذا، في ظل فشل الحكومة اللبنانية في التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل رغم جهودها ومواقفها غير المسبوقة، فإن التداعيات السياسية داخل لبنان ستكون كبيرة. مع هذا، لا يمكن قياس شعبية حزب الله حقًا إلا بعد الحرب، حيث يوازن المجتمع الشيعي بين الإبادة الجماعية المستمرة التي يتعرض لها وبين قدرة حزب الله على تعويضه، وهو أمر يبدو مستبعدًا بشكل متزايد بالنظر إلى الضرر الذي لحق بإيران وبنيتها التحتية".



ورأى التقرير أن "الجيش اللبناني لن يتحرك ضد حزب الله في ظل قصف إسرائيل للبنان وشنها عمليات برية في الجنوب"، وقال: "سياسياً، لا يمكن للجيش أن يُنظر إليه على أنه يُجرّد فاعلاً داخلياً من سلاحه بينما تتعرض البلاد لهجوم خارجي. عملياً، من غير الواقعي توقع أن يحقق جيش يعاني من نقص التمويل والتجهيزات ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه لسنوات، رغم تفوقها العسكري الساحق، في غضون أسابيع، لا سيما في ظل تعرض الجيش نفسه للقصف الإسرائيلي. هذا لا يعني أن الجيش بلا دور. حتى خلال القتال الدائر، بإمكانه بذل المزيد من الجهد لتعزيز انتشاره بشكل واضح في أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق مثل الضاحية، للتأكيد سيادة الدولة. لكن نزع السلاح الفعلي لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية تفاوضية بعد هذه الجولة من القتال، على أن يكون الجيش هو المؤسسة التنفيذية المركزية".



وتابع: "يُشكّل نزوح أكثر من مليون شخص من جنوب لبنان ضغطاً حاداً على المناطق المضيفة الهشة أصلاً. فعلى المدى القريب، تُعدّ البنية التحتية المُنهكة والقدرة المحدودة على توفير المأوى من المشاكل الخطيرة. وتُفاقم الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان، التي تفاقمت بسبب صدمات الطاقة وهشاشة قطاع الكهرباء، هذه التحديات. ومن المرجح أن تُعاني المجتمعات النازحة أكثر من غيرها، بينما يواجه المضيفون أيضاً أعباءً متزايدة. كذلك، تُساهم أنماط الاستهداف الإسرائيلية في تكثيف هذه الضغوط عمداً. ونظراً لصعوبة تحديد معاقل حزب الله وأعضائه الأساسيين، وسّعت إسرائيل نطاق ومواقع ضرباتها، لتطال الآن السكان النازحين والفصائل التابعة له إلى جانب أعضاء حزب الله، وقد أدّى هذا النهج فعلياً إلى توسيع نطاق التأثير على المجتمع الشيعي الأوسع وزيادة المخاطر المرتبطة باستضافة النازحين".

واستكمل: "لقد أثّرت الضربات الأخيرة على المدنيين، بمن فيهم العائلات النازحة والصحفيون والأكاديميون وفرق الإنقاذ، ومن المرجح أن يُعمّق هذا النمط من النزوح عزلة المجتمعات الشيعية، ويُؤجّج التوترات بين الطوائف، ويُعزّز التفتت الهيكلي في لبنان".



وأضاف: "يُبرز التوغل الإسرائيلي السابع في جنوب لبنان المفارقة الدائمة لقوة اليونيفيل: مهمةٌ تُحاصر باستمرار في تبادل إطلاق النار، وتُستهدف أحيانًا عمدًا. في ظل غياب تسوية سياسية، تظل اليونيفيل منصةً مركزيةً للتنسيق الدولي والإشراف على الصراع اللبناني الإسرائيلي. ورغم القيود، تواصل اليونيفيل أداء وظائف حيوية: تسليط الضوء الدولي على انتهاكات القرار 1701، وتوثيق جرائم الحرب المحتملة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. ومع أنه من المقرر أن تنتهي المهمة بنهاية العام، إلا أن تدهور الأوضاع على الأرض - الذي يُذكّر بجولات العنف السابقة - من المرجح أن يُعزز الحاجة إلى تجديدها في مجلس الأمن. لذا، فإن استمرار اليونيفيل يعكس أهميتها المستمرة في إدارة الصراع لا في حله".

ما الذي تريده إسرائيل من لبنان؟



ويقول التقرير إنه "من وجهة نظر إسرائيل، كانت الأولوية تجنب فتح جبهة لبنانية في صراعها مع إيران"، وتابع: "إلا أنه بعد ستة عشر شهرًا، اتضح أن القوات المسلحة اللبنانية غير قادرة على تفكيك قدرات حزب الله، مما دفع إسرائيل إلى التحرك. عندما بدأ حزب الله الأعمال العدائية، أدركت إسرائيل ضرورة إنشاء منطقة آمنة بين حدودها الشمالية وحزب الله، بالتزامن مع تفكيك البنية التحتية للجماعة. وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية في لبنان، من الواضح أن إسرائيل لا تطمح إلى أي أراضٍ في لبنان، فأي أرض تسيطر عليها إسرائيل هي فقط لأمن مجتمعاتها الشمالية".



وأكمل: "إن هدف إسرائيل الأساسي هو إنشاء منطقة أمنية تمتد من 8 إلى 10 كيلومترات من حدودها، وهو ما يعادل مدى صواريخ حزب الله المضادة للدبابات، حيث أثبتت أنظمة دفاعها فعاليتها ضد الصواريخ والطائرات المسيرة. كل عملية عسكرية تخدم غرضًا سياسيًا أوسع. بالنسبة لإسرائيل، هذا يعني ضمان الأمن والتقدم نحو اتفاق مع لبنان. لذلك، لن تلتزم إسرائيل بجدول زمني محدد، لأن المدة تعتمد على تحقيق الأمن. ومع ذلك، بمجرد تحقيق أهدافها - بما في ذلك تسريح حزب الله والاتفاقات الأمنية - ستكون إسرائيل على أتم الاستعداد للعودة إلى الحدود المعترف بها دولياً".





