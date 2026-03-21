لبنان
"بين الحرب والغربة" عيد الأم يُختصر بمكالمة هاتفية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-03-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يأتي
عيد الأم
مثقلاً بوجع الحرب والغياب. أصوات
الغارات
واخبار الحرب والقلق اليومي تختلط بانتظار الأمهات لأبنائهن المغتربين، الذين حالت الظروف دون عودتهم وأُلغيت رحلاتهم إلى وقت لاحق. لم يبقَ سوى الهاتف نافذةً صغيرة على عالم بعيد، يحمل صورةً وصوتًا، يختصر المسافات لكنه لا يطفئ نار الشوق.
تُمسك الأم
اللبنانية
بالهاتف لتسأل أبناءها عن كل شيء: هل تناولتم طعامكم؟ هل ارتديتم ما يقيكم البرد؟ هل أنجزتم عملكم بسلام؟ أسئلة دقيقة تحمل في طيّاتها حبًّا لا ينقطع وحنينًا لا يهدأ، وكأنها تُحوّل المكالمة القصيرة والمعايدة إلى مساحة حياة.
ومع ذلك، تبقى الأم اللبنانية رمزًا للصبر والرجاء، تحمل في قلبها الأمل أن يجمعها
الغد
بأبنائها مهما طال الغياب ومهما اشتدت العواصف.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مستشار الرئيس الأوكراني: زيلينسكي أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب
Lebanon 24
"رويترز" عن مستشار الرئيس الأوكراني: زيلينسكي أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب
21/03/2026 10:43:34
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب يجري الآن مكالمة هاتفية مع زيلينسكي
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب يجري الآن مكالمة هاتفية مع زيلينسكي
21/03/2026 10:43:34
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أجريت مكالمة هاتفية رائعة مع الرئيس الصيني
Lebanon 24
ترامب: أجريت مكالمة هاتفية رائعة مع الرئيس الصيني
21/03/2026 10:43:34
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: أجريت مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس ترامب بشأن سوريا بما في ذلك المعركة مع تنظيم "داعش"
Lebanon 24
الرئيس التركي: أجريت مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس ترامب بشأن سوريا بما في ذلك المعركة مع تنظيم "داعش"
21/03/2026 10:43:34
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بشأن المخاوف من غزو إسرائيلي شامل في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
Lebanon 24
بشأن المخاوف من غزو إسرائيلي شامل في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
04:30 | 2026-03-21
21/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يفرمل التفاوض ولا يصطدم مع عون
Lebanon 24
بري يفرمل التفاوض ولا يصطدم مع عون
04:00 | 2026-03-21
21/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: نحن نختار السلام على الحرب
Lebanon 24
باسيل: نحن نختار السلام على الحرب
03:57 | 2026-03-21
21/03/2026 03:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: قوات لواء غفعاتي قضت على عناصر من حزب الله
Lebanon 24
أدرعي: قوات لواء غفعاتي قضت على عناصر من حزب الله
03:48 | 2026-03-21
21/03/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دمار هائل.. هكذا بدت منطقة الصفير في الضاحية الجنوبية بعد الغارات الإسرائيلية ليلا (فيديو)
Lebanon 24
دمار هائل.. هكذا بدت منطقة الصفير في الضاحية الجنوبية بعد الغارات الإسرائيلية ليلا (فيديو)
03:39 | 2026-03-21
21/03/2026 03:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. رئيس بلدية يتلقى "اتصالاً إسرائيلياً للإخلاء"
12:26 | 2026-03-20
20/03/2026 12:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
Lebanon 24
برّي يُلاقي "حزب الله"... لا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
06:00 | 2026-03-20
20/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: إيران على حافة الانهيار
06:30 | 2026-03-20
20/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
13:00 | 2026-03-20
20/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
04:30 | 2026-03-21
بشأن المخاوف من غزو إسرائيلي شامل في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
04:00 | 2026-03-21
بري يفرمل التفاوض ولا يصطدم مع عون
03:57 | 2026-03-21
باسيل: نحن نختار السلام على الحرب
03:48 | 2026-03-21
أدرعي: قوات لواء غفعاتي قضت على عناصر من حزب الله
03:39 | 2026-03-21
دمار هائل.. هكذا بدت منطقة الصفير في الضاحية الجنوبية بعد الغارات الإسرائيلية ليلا (فيديو)
03:30 | 2026-03-21
عيد الأم هذا العام… قصص صبر وتضحيات خلف الجدران المهددة!
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 10:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
