"بين الحرب والغربة" عيد الأم يُختصر بمكالمة هاتفية

يأتي مثقلاً بوجع الحرب والغياب. أصوات واخبار الحرب والقلق اليومي تختلط بانتظار الأمهات لأبنائهن المغتربين، الذين حالت الظروف دون عودتهم وأُلغيت رحلاتهم إلى وقت لاحق. لم يبقَ سوى الهاتف نافذةً صغيرة على عالم بعيد، يحمل صورةً وصوتًا، يختصر المسافات لكنه لا يطفئ نار الشوق.

تُمسك الأم بالهاتف لتسأل أبناءها عن كل شيء: هل تناولتم طعامكم؟ هل ارتديتم ما يقيكم البرد؟ هل أنجزتم عملكم بسلام؟ أسئلة دقيقة تحمل في طيّاتها حبًّا لا ينقطع وحنينًا لا يهدأ، وكأنها تُحوّل المكالمة القصيرة والمعايدة إلى مساحة حياة.

ومع ذلك، تبقى الأم اللبنانية رمزًا للصبر والرجاء، تحمل في قلبها الأمل أن يجمعها بأبنائها مهما طال الغياب ومهما اشتدت العواصف.



