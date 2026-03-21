تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مطلعا على اوضاع النازحين.. وزير الزراعة جال على ثانوية الشويفات الرسمية

Lebanon 24
21-03-2026 | 02:14
A-
A+
مطلعا على اوضاع النازحين.. وزير الزراعة جال على ثانوية الشويفات الرسمية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، يرافقه رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي، على ثانوية الشويفات الرسمية المختلطة، حيث التقيا الأهالي النازحين واطّلعا على أوضاعهم، بمشاركة رئيس دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني رشاد أبو فرج، ووكيل داخلية الشويفات – خلدة في الحزب التقدمي الاشتراكي عماد أبو فرج، إلى جانب أعضاء من المجلس البلدي ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وخلية الأزمة وممثلين عن إدارة المدرسة.

وأكد الوزير هاني أن الشويفات تُعد نموذجاً في إدارة ومواكبة مراكز الإيواء، مشيراً إلى توافر الحاجات الأساسية والعمل على استكمال بعض التحسينات، لا سيما في ملف التعليم عن بُعد، ومشدداً على أهمية التعاون والصبر في هذه المرحلة.
بدوره، عرض رئيس البلدية نضال الجردي آلية عمل البلدية منذ بداية الأزمة، مؤكداً أنها سارعت إلى تأمين مختلف الحاجات الأساسية للأهالي النازحين من مياه وكهرباء وأدوية وخدمة الإنترنت وغيرها، مشيراً إلى أن خلية الأزمة تتابع أوضاعهم على مدار الساعة. ولفت إلى وجود نحو 1700 نازح داخل المدارس مقابل قدرة استيعابية محدودة، إضافة إلى أكثر من 7000 عائلة تستضيفها منازل داخل المدينة، مع فتح القاعة الاجتماعية واستحداث خيم إضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، خصوصاً في ظل وجود نحو 500 نازح في الثانوية رغم أن قدرتها لا تتجاوز 200 شخص، مؤكداً استمرار العمل لتأمين كل ما يلزم رغم الضغط الكبير.

من جهتهم، عبّر الأهالي النازحون عن شكرهم وتقديرهم للبلدية والجهات المعنية على دعمهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة.
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة جال في مراكز ايواء النازحين في بشامون وكيفون والقماطية
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تجتمع مع مديري مدارس حاصبيا في ثانوية شبعا الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية: تم فتح كافة المدارس والجامعات الرسمية أمام النازحين
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزراء يتابعون أوضاع النازحين: تأمين المازوت والغذاء واستمرارية فتح مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 10:43:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الشؤون الاجتماعية

المجلس البلدي

الحزب التقدمي

وزير الزراعة

وزارة الشؤون

الديمقراطي

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-21
Lebanon24
04:00 | 2026-03-21
Lebanon24
03:57 | 2026-03-21
Lebanon24
03:48 | 2026-03-21
Lebanon24
03:39 | 2026-03-21
Lebanon24
03:30 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24