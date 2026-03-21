تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
مطلعا على اوضاع النازحين.. وزير الزراعة جال على ثانوية الشويفات الرسمية
Lebanon 24
21-03-2026
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال
وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني، يرافقه رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي، على ثانوية الشويفات الرسمية المختلطة، حيث التقيا الأهالي
النازحين
واطّلعا على أوضاعهم، بمشاركة رئيس دائرة الشويفات في الحزب
الديمقراطي
اللبناني رشاد أبو فرج، ووكيل داخلية الشويفات – خلدة في
الحزب التقدمي الاشتراكي
عماد أبو فرج، إلى جانب أعضاء من
المجلس البلدي
ومسؤولي وزارة
الشؤون الاجتماعية
وخلية الأزمة وممثلين عن إدارة المدرسة.
وأكد الوزير هاني أن الشويفات تُعد نموذجاً في إدارة ومواكبة مراكز الإيواء، مشيراً إلى توافر الحاجات الأساسية والعمل على استكمال بعض التحسينات، لا سيما في ملف التعليم عن بُعد، ومشدداً على أهمية التعاون والصبر في هذه المرحلة.
بدوره، عرض رئيس البلدية نضال الجردي آلية عمل البلدية منذ بداية الأزمة، مؤكداً أنها سارعت إلى تأمين مختلف الحاجات الأساسية للأهالي النازحين من مياه وكهرباء وأدوية وخدمة الإنترنت وغيرها، مشيراً إلى أن خلية الأزمة تتابع أوضاعهم على مدار الساعة. ولفت إلى وجود نحو 1700 نازح داخل المدارس مقابل قدرة استيعابية محدودة، إضافة إلى أكثر من 7000 عائلة تستضيفها منازل داخل المدينة، مع فتح القاعة الاجتماعية واستحداث خيم إضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، خصوصاً في ظل وجود نحو 500 نازح في الثانوية رغم أن قدرتها لا تتجاوز 200 شخص، مؤكداً استمرار العمل لتأمين كل ما يلزم رغم الضغط الكبير.
من جهتهم، عبّر الأهالي النازحون عن شكرهم وتقديرهم للبلدية والجهات المعنية على دعمهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة.
الحزب التقدمي الاشتراكي
الشؤون الاجتماعية
المجلس البلدي
الحزب التقدمي
وزير الزراعة
وزارة الشؤون
الديمقراطي
الاشتراكي
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24