تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بري يفرمل التفاوض ولا يصطدم مع عون

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 04:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري في إفراغ فكرة التفاوض مع إسرائيل من زخمها السياسي تدريجياً، من دون أن يتخذ موقفاً صدامياً أو يضع فيتو واضحاً عليها.

 هذا الأداء يعكس براغماتية عالية، حيث اختار بري إدارة الملف بأسلوب هادئ، يحدّ من اندفاعته من دون أن يتحمل كلفة إسقاطه بشكل مباشر، وتحديدا التصادم مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام.

يدرك بري أن أي خطوة بحجم التفاوض مع إسرائيل لا يمكن أن تمر في الداخل اللبناني من دون غطاء شيعي صريح. لذلك، فضّل النأي بنفسه وبالطائفة الشيعية عن الانخراط في هذا المسار، خصوصاً أن التجارب التاريخية أثبتت أن القرارات الكبرى التي تُتخذ خارج التوازنات الداخلية سرعان ما تتحول إلى عناصر توتر قد تنفجر في أي لحظة. ومن هنا، فإن غياب هذا الغطاء لا يعني فقط تعثّر المسار، بل قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية تتجاوز إطار التفاوض نفسه.


في المقابل، يسعى رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دفع الأمور نحو تأمين غطاء سياسي أوسع، وتحديداً من بري، بما يسمح بفتح باب التفاوض من دون تحميل الرئاسة وحدها تبعات هذه الخطوة. فالحصول على دعم، أو حتى موافقة ضمنية، من رئيس المجلس من شأنه أن يخفف من حدة الانقسام الداخلي، وأن يمنح الدولة هامشاً للمناورة في حال تطورت الأمور نحو الأسوأ.

لكن بري، وفق ما يظهر، لا يريد الانخراط في هذا النوع من المغامرات السياسية. فهو يدرك أن أي غطاء يمنحه قد يُفسَّر لاحقاً على أنه شراكة كاملة في القرار، وهو ما يحاول تجنبه. لذلك، يعتمد سياسة “الوقوف على الحياد” بهذه المسألة مع دعمه الكامل للمقاومة المسلحة الذي بدأ يظهر اكثر واكثر للعلن مع استيعاب الضغوط الداخلية، وعليه يترك الباب موارباً من دون أن يسمح باندفاعة جدية نحو التفاوض.

بالتوازي، يلعب السفير الأميركي ميشال عيسى دوراً لافتاً في الكواليس، حيث يعمل على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لأي مسار تفاوضي محتمل. إلا أن هذا الدور، رغم نشاطه، لا يزال محكوماً بسقف التطورات الميدانية، إذ إن أي تقدم سياسي يبقى مرتبطاً بما ستنتجه المرحلة المقبلة من تحولات.

يبدو المشهد اللبناني في حالة ترقب حذر. لا قرار حاسماً بالتفاوض، ولا إسقاط نهائيا للفكرة. وبين حسابات الداخل وضغوط الخارج، يبقى كل طرف متمسكاً بأوراقه، بانتظار لحظة سياسية أو ميدانية قد تعيد خلط الأوراق وتفرض مساراً مختلفاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

الجمهوري

إسرائيل

الشيعية

جمهورية

الرئيسي

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24