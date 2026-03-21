بري يفرمل التفاوض ولا يصطدم مع عون

نجح في إفراغ فكرة التفاوض مع من زخمها السياسي تدريجياً، من دون أن يتخذ موقفاً صدامياً أو يضع فيتو واضحاً عليها.



هذا الأداء يعكس براغماتية عالية، حيث اختار إدارة الملف بأسلوب هادئ، يحدّ من اندفاعته من دون أن يتحمل كلفة إسقاطه بشكل مباشر، وتحديدا التصادم مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام.



يدرك بري أن أي خطوة بحجم التفاوض مع إسرائيل لا يمكن أن تمر في الداخل اللبناني من دون غطاء صريح. لذلك، فضّل النأي بنفسه وبالطائفة عن الانخراط في هذا المسار، خصوصاً أن التجارب التاريخية أثبتت أن القرارات الكبرى التي تُتخذ خارج التوازنات الداخلية سرعان ما تتحول إلى عناصر توتر قد تنفجر في أي لحظة. ومن هنا، فإن غياب هذا الغطاء لا يعني فقط تعثّر المسار، بل قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية تتجاوز إطار التفاوض نفسه.





في المقابل، يسعى رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى دفع الأمور نحو تأمين غطاء سياسي أوسع، وتحديداً من بري، بما يسمح بفتح باب التفاوض من دون تحميل الرئاسة وحدها تبعات هذه الخطوة. فالحصول على دعم، أو حتى موافقة ضمنية، من رئيس المجلس من شأنه أن يخفف من حدة الانقسام الداخلي، وأن يمنح الدولة هامشاً للمناورة في حال تطورت الأمور نحو الأسوأ.



لكن بري، وفق ما يظهر، لا يريد الانخراط في هذا النوع من المغامرات السياسية. فهو يدرك أن أي غطاء يمنحه قد يُفسَّر لاحقاً على أنه شراكة كاملة في القرار، وهو ما يحاول تجنبه. لذلك، يعتمد سياسة “الوقوف على الحياد” بهذه المسألة مع دعمه الكامل للمقاومة المسلحة الذي بدأ يظهر اكثر واكثر للعلن مع استيعاب الضغوط الداخلية، وعليه يترك الباب موارباً من دون أن يسمح باندفاعة جدية نحو التفاوض.



بالتوازي، يلعب السفير الأميركي ميشال عيسى دوراً لافتاً في الكواليس، حيث يعمل على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لأي مسار تفاوضي محتمل. إلا أن هذا الدور، رغم نشاطه، لا يزال محكوماً بسقف التطورات الميدانية، إذ إن أي تقدم سياسي يبقى مرتبطاً بما ستنتجه المرحلة المقبلة من تحولات.



يبدو المشهد اللبناني في حالة ترقب حذر. لا قرار حاسماً بالتفاوض، ولا إسقاط نهائيا للفكرة. وبين حسابات الداخل وضغوط الخارج، يبقى كل طرف متمسكاً بأوراقه، بانتظار لحظة سياسية أو ميدانية قد تعيد خلط الأوراق وتفرض مساراً مختلفاً.

Advertisement