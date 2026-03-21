أدرعي: قوات لواء غفعاتي قضت على عناصر من حزب الله

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": خلال نشاط بريّ محدد نفذته قوات الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية في ، رصدت قوات لواء عددًا من عناصر لتقوم بالقضاء على أحدهم في اشتباك .



وأضاف: "بعد ذلك وجّهت القوات طائرة تابعة لسلاح الجو لتقوم باستهداف عدد آخر من العناصر الذين أطلقوا النار نحو القوات لتقوم بعد ذلك القوات بالقضاء على ثلاثة عناصر آخرين بقصف من دبابة. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".



وتابع: "بالمقابل أغار سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات تابعة لحزب الله في ".



وختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام ولن يسمح بالمساس بمواطني ".

