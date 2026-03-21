تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"يسيطرُ على النازحين".. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن "الحزب"؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 05:30
A-
A+
يسيطرُ على النازحين.. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن الحزب؟
يسيطرُ على النازحين.. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن الحزب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن محاولة "حزب الله" السيطرة على الساحة المدنية في لبنان وتحديداً على أوساط النازحين خصوصاً أولئك الذين ينتقدون الحرب التي قامَ بها "الحزب".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ "حرب "حزب الله"لا تقتصرُ على ساحة المعركة فحسب، فإلى جانب الحملة العسكرية، تعمل المنظمة بشكل منهجي على الحفاظ على سردية المقاومة وحمايتها بين قاعدتها الشيعية، وهي سردية تشكل حجر الزاوية لشرعيتها العامة".

وتابع: "تشير الأدلة الحديثة إلى بذل حزب الله جهوداً حثيثة للسيطرة على الخطاب العام بين النازحين في لبنان. ووفقاً للتقارير، ينشط عناصر منتسبون للحزب داخل مراكز الاستقبال ومخيمات النزوح، أحياناً بمساعدة نازحين أنفسهم ممن تربطهم صلة بالحزب. كذلك، يتلقى هؤلاء دعماً مادياً، مالياً ولوجستياً، ويؤدون دوراً مزدوجاً وهو الحفاظ على النظام داخل المخيمات وتجمعات النازحين، ومراقبة الخطاب العام وسلوك المدنيين".

ويرى التقرير أن "هذا النشاط يُترجم إلى آلية للسيطرة على الرأي العام، إذ يعملُ عناصر حزب الله على منع أي انتقادات للمنظمة، والحد من تغطية وسائل الإعلام لمعاناة النازحين، وقطع الصلة بين وضعهم واندلاع الحرب نفسها"، وتابع: "وبذلك، تسعى المنظمة استباقياً إلى تحييد الروايات البديلة التي قد تقوض شرعيتها العامة".

واستكمل: "تُعدّ هذه الظاهرة جزءاً من نمط أوسع يُميّز أنشطة حزب الله المدنية على مرّ السنين، فالمنظمة لا تعتمد على القوة العسكرية فحسب، بل تُنشئ أيضاً نظاماً مُوازياً من الخدمات المدنية - كالرعاية الاجتماعية والتعليم والمساعدات الإنسانية - مما يُرسّخ اعتماداً عميقاً لدى السكان عليها. وفعلياً، يُصبح هذا الاعتماد، لا سيما في ظلّ الأزمات وضعف الحوكمة، أداةً أساسيةً في تشكيل التصوّرات وضمان الولاء".

وفي هذا السياق، وبحسب التقرير، يمكن تحديد ثلاثة مكونات متكاملة في استراتيجية حزب الله:

- الترهيب والسيطرة - خلق بيئة يُنظر فيها إلى النقد على أنه خطير أو غير شرعي.
- الاعتماد المدني – تعزيز الصلة بين السكان وآليات المساعدة التي تقدمها المنظمة بدلاً من الدولة.
- السرد الأيديولوجي – الترويج لرسائل التضحية والشرف والنضال، وتأطير الواقع القاسي كجزء لا يتجزأ من المقاومة المشروعة.
وبحسب التقرير، يُمكّن هذا المزيج من العناصر الثلاثة حزب الله من خوض "معركة على التصورات" بالتوازي مع القتال العسكري، ويضيف: "بهذا المعنى، لا تُعدّ مخيمات النزوح مجرد فضاء إنساني، بل ساحة استراتيجية تُصاغ فيها رؤية الجيل القادم للواقع".

وختم: "في نهاية المطاف، لا يُعدّ نشاط حزب الله في المجال المدني أثناء الحرب مجرد استجابة طارئة، بل يشكل استمراراً مباشراً لنموذج عملياتي طويل الأمد: دمج القوة العسكرية، والسيطرة الاجتماعية، وتشكيل التصورات. يُمكّن هذا النموذج المنظمة من الحفاظ على استقرارها الداخلي حتى في ظل ضغوط متزايدة، بينما يكشف في الوقت نفسه عن عمق التبعية بين المجتمع الشيعي في لبنان والمنظمة، فضلاً عن الصعوبة المتزايدة في فصل المساعدات المدنية عن آليات الرقابة".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "الإحتلال البري" وحزب الله وإيران.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
21/03/2026 13:20:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

وسائل الإعلام

الإسرائيلي

النازحين

المقاومة

إسرائيل

الشيعية

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-03-21
Lebanon24
07:02 | 2026-03-21
Lebanon24
06:54 | 2026-03-21
Lebanon24
06:45 | 2026-03-21
Lebanon24
06:15 | 2026-03-21
Lebanon24
05:39 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24