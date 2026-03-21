مصلحة الليطاني: إنتاج المعامل الكهرومائية يرتفع إلى 78 ميغاوات

أعلنت ، في بيان، عن حجم إنتاج معاملها الكهرومائية لهذا اليوم، حيث بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المسجلة 78 ميغاوات، موزعة على المعامل الثلاثة على الشكل الآتي:



معمل جون: 44 ميغاوات.



معمل الأولي: 30 ميغاوات.



معمل : 4 ميغاوات.







وأوضحت المصلحة أن هذه القدرة الإنتاجية جاءت نتيجة المتساقطات الأخيرة، التي ساهمت في تحسين الواردات المائية ضمن الحوض، ما أتاح تشغيل المعامل ضمن الحدود التشغيلية المتاحة، مع الاستمرار في مراعاة الإدارة المستدامة للمخزون المائي في .







وأكدت أنها "تواصل تشغيل منشآتها وفق معايير فنية دقيقة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة لإنتاج ، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات إنتاج الطاقة وضرورات لأغراض وسائر الاستخدامات الحيوية".







وختمت المصلحة بالتشديد على أنها تضع كامل إمكانياتها في خدمة المرافق العامة، ضمن حدود الإمكانات المائية الراهنة، بما يساهم في دعم استمرارية التغذية الكهربائية وتعزيز الأمن المائي في .



