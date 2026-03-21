لبنان

لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ

Lebanon 24
21-03-2026 | 07:13
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط لا يزالان تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطارا غزيرة أحياناً،  ثلوج على المرتفعات، عواصف رعدية، رياح ناشطة ويستمر حتى مساء يوم غد الأحد مع بقاء التقلبات الجوية والاجواء الباردة يومي الاثنين والثلاثاء مع حدوث انفراجات، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً ظهر يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي اّخر مصدره  جنوب غرب تركيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بيروت بين ١٣و ٢٢، في طرابلس بين ١١ و٢٠ درجة وفي زحلة بين ٦ و١٧درجة.

تحذير: من تشكل السيول على بعض الطرقات ومن تشكل الجليد اعتباراً من ليل الأحد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٤٠٠متر .
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:  
غائم اجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ نهارًا وتلامس ال ١٥٠٠ ليلاً، يتوقّع حدوث بعض الإنفراجات اعتباراً من المساء.
 
الأحد: 
غائم إلى غائم جزئيًاً مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة احياناً مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، يتوقّع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.
الإثنين:  
غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطارخفيفة متفرقة أحياناً خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر مع حدوث انفراجات، ومن المتوقع أن تشتدّ إعتبارًا من المساء خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد. تكون الأجواء باردة خلال الليل لذا نحذّر من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ١٤٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من الظهر ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح ألأولى والليل على الطرقات الجبيلة والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٤٠٠ متر.
 
 
 
 
 
