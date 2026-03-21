ماذا يشهدُ سوق "ذهب لبنان"؟

مع استمرار الحرب ووجود حاجة لدى لتأمين سيولة مالية بغية الصمود أكثر وسط النزوح، كثيرون من هؤلاء إلى بيع ما لديهم من ذهب في أسواق الصاغة.

وقال مصدر ناشط في قطاع بيع لـ" " إنّ إقبال النازحين على بيع الذهب كان لافتاً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الذهب منحهم سيولة إضافية، وبالتالي كان هذا الاستثمار جيداً لوقت الحروب والأزمات.



ولفت المصدر إلى أنَّ وجود احتياطات ذهبية بيد النازحين يمثل عامل صمود، علماً أن هذا الأمر ليس متوافراً لدى نسبة كبيرة منهم.