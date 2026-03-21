تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير العمل واصل جولاته الميدانية على مراكز الإيواء: الحكومة تعمل على معالجة الثغرات

Lebanon 24
21-03-2026 | 10:32
A-
A+
وزير العمل واصل جولاته الميدانية على مراكز الإيواء: الحكومة تعمل على معالجة الثغرات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل وزير العمل محمد حيدر اليوم، جولاته الميدانية في مراكز الإيواء والمدارس التي تأوي النازحين في بيروت وبشامون، حيث بدأها بزيارة ثانوية حسين مسعود الرسمية في بشامون، ثم انتقل إلى بيروت حيث زار "مدرسة البيادر" في حي الوتوات ـ الظريف، والتقى عددا من النازحين واطلع على حاجياتهم، كما التقى الجهات القائمة على هذه المراكز. ورافق الوزير حيدر في جولته مستشاره الدكتورحسين محيدلي، في إطار متابعة الوضع الإنساني للنازحين من الجنوب، الضاحية الجنوبية، والبقاع، بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وفي نهاية الجولة، تحدّث الوزير حيدر إلى الصحافيين قائلًا: "قمنا بجولة ميدانية صباحية في عدد من مراكز الإيواء، شملت "ثانوية حسين مسعود الرسمية" في بشامون، إضافة إلى مدرسة "البيادر" في منطقة الظريف في بيروت، وذلك بهدف الاطلاع المباشر على أوضاع النازحين والوقوف على احتياجاتهم". 

وشكر حيدر "جميع القائمين على هذه المراكز، حيث إن الخدمات المقدّمة تُعدّ جيدة في مجملها، على الرغم من وجود بعض النواقص البسيطة التي نعمل على معالجتها، ومنها التأخير في وصول بعض الأدوية، والمواد الغذائية، والمازوت، إضافة إلى نقص محدود في بعض المستلزمات الأخرى". 

وأضاف: "تهدف هذه الجولة إلى الاستماع إلى المطالب كما هي، والعمل على تلبيتها، ومنع أي تقصير قد ينعكس سلباً على حياة المقيمين في هذه المراكز. ونحن نعمل على إدارة هذه المرحلة والتخفيف ما أمكن من التداعيات، سعيًا لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار والراحة". 

وأردف: "نأمل أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، ليتمكن الجميع من العودة إلى منازلهم سالمين. وهنا نتوجّه بتحية تقدير إلى جميع العاملين في هذه المراكز، من إدارة المدرسة ومختلف الأجهزة المعنية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة ليل نهار لتأمين احتياجات النازحين، رغم الإمكانات المحدودة". 

وختم الوزير حيدر: "ندرك أن تلبية جميع الاحتياجات بشكل كامل قد لا تكون ممكنة في ظل هذه الظروف، إلّا أنّ الجهود مستمرة، ومن جهتنا، نؤكد كحكومة أننا سنعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية على معالجة هذه الثغرات في أسرع وقت ممكن، وتأمين كل ما يلزم لتحسين الظروف في مراكز الإيواء". 
في أسرع وقت ممكن

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

إسرائيل

البقاع

بيروت

الصحاف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-03-21
Lebanon24
14:58 | 2026-03-21
Lebanon24
14:23 | 2026-03-21
Lebanon24
14:16 | 2026-03-21
Lebanon24
14:07 | 2026-03-21
Lebanon24
14:03 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24