أحدهما تُوفِيَ... سقوط سيارة كان في داخلها شابان في منحدر

وقع حادث سير مروّع على طريق البيرة - المنجز في ، بعد إنحراف سيارة كان في داخلها شخصان، وسقوطها في منحدر.

وعُلِمَ أنّ الشاب أ.د تُوفِيَ متأثراً بإصابته، بينما لا يزال الشخص الآخر في حالة حرجة.