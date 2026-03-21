لبنان

نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل: لحصول العاملين في البلديات على حقوقهم كاملة

Lebanon 24
21-03-2026 | 11:15
نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل: لحصول العاملين في البلديات على حقوقهم كاملة
 أعربت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك - الهرمل عن تقديرها لجهود عمال وموظفي البلديات، "رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، من تداعيات الحرب إلى الغلاء المعيشي الذي أثقل كاهل المواطنين، ولا سيّما العاملين في القطاع البلدي".



 



وأشارت في بيان إلى أنّ "العمال أثبتوا على الدوام أنهم يشكّلون العمود الفقري للعمل البلدي، إذ يواصلون أداء واجباتهم بإخلاص وفي أصعب الظروف، على الرغم من قسوة الواقع وضعف الإمكانيات المتاحة".



 



ولفتت إلى أنّ "فرحة العيد هذا العام قد لا تكون كما يُرجى، في ظلّ الأوضاع الراهنة، إلا أنّ الأمل يبقى قائمًا بتحسّن الظروف، وحصول العاملين على كامل حقوقهم، بما يليق بتضحياتهم وجهودهم المستمرة" .



وختمت النقابة بيانها، متمنّية أن "يحمل العيد القادم ظروفًا أفضل، وأن تكون الأيام المقبلة أكثر عدلًا وكرامة لجميع اللبنانيين"، مؤكدة تضامنها الدائم مع العمال ووقوفها إلى جانب مطالبهم المحقّة.
