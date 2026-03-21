تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
من الحشيمي.. نداء إلى وزارة الطاقة
Lebanon 24
21-03-2026
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب
بلال الحشيمي
أنه "في وقت تتساقط فيه الأمطار بغزارة، والأنهار ممتلئة، والجبال مكسوّة بالثلوج، يُترك أهل
تعلبايا
وسعدنايل في
البقاع
الأوسط لمصيرٍ غير مقبول، إذ يشترون المياه بالصهاريج لتأمين أبسط حقوقهم"، وأضاف: "هذا ليس مشهداً طبيعياً، بل فضيحة إدارة وقرار".
وأشار في بيان إلى أنه "منذ العام 2013 أُنجزت شبكة المياه الجديدة، ومنذ العام 2024 أُنجز خزان المياه بسعة ألف متر مكعب في عهد
المدير العام
السابق لمؤسسة مياه البقاع
بولا
أميل حاوي، وهو خزان جاهز ومُجرّب وضمن إطار التشغيل، ومع ذلك لا تزال المياه لا تصل إلى الناس".
وسأل الحشيمي: "أيُعقل أن تكون كل هذه المشاريع منجزة وجاهزة، ويُترك المواطن عطشاناً؟ هذا لم يعد تقاعساً، بل تعطيل فاضح لا يمكن تبريره".
أضاف: "الأخطر والأكثر استفزازاً أنّ
مؤسسة المياه
مستمرة في جباية المستحقات كاملة من المواطنين، فيما الخدمة معدومة. الناس تدفع للدولة وتدفع للصهاريج في الوقت نفسه، في استنزاف مزدوج لكرامتها ولقوتها اليومي. هذا واقع مرفوض بكل المقاييس، ولا يمكن السكوت عنه بعد اليوم".
وحمل الحشيمي
وزارة الطاقة
والمياه "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الفشل الذريع، الذي لم يعد مجرد خلل إداري، بل تحوّل إلى حالة غضب وسخط شعبي حقيقي".
وأكد أنّ "الحديث عن الحرب أو الظروف الاستثنائية لن يكون ذريعة نقبل بها لتغطية هذا الإهمال، لأنّ مناطق أخرى استمر العمل فيها، ولأنّ حقوق الناس لا تُعلّق بقرارات مزاجية أو أعذار جاهزة".
وقال: "لم يعد مقبولاً أي تأخير إضافي تحت أي عنوان. المطلوب فوراً تحديد مهلة زمنية قصيرة وملزمة تلتزم بها وزارة الطاقة والمياه لتشغيل الشبكة الجديدة، ووضع الخزان في الخدمة الفعلية، والبدء الفوري بضخ المياه إلى المنازل. أي تذرّع بعد اليوم سيُعتبر استمراراً في هذا الفشل".
وطالب الحشيمي رئيس الحكومة بـ"التدخل الفوري والحاسم لوضع حدّ لهذا الملف، لأنّ ما يجري هو إهانة مباشرة للناس التي تدفع مستحقاتها ولا تحصل على حقّها".
وختم: "كفى استهتاراً وإذلالاً ولعباً بأبسط حقوق المواطنين،
لبنان
ليس بلداً فقيراً بالمياه، لكن من يديره بهذا الشكل يحوّله إلى بلد عطش، وهذا ما لن نسمح باستمراره بعد اليوم".
مواضيع ذات صلة
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
Lebanon 24
نداء عاجل من وزارة الخارجية إلى اللبنانيين في المناطق المُستهدفة في البلدان العربيّة
21/03/2026 21:16:51
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الطاقة السورية: استعادة الربط الكهربائي بين سد تشرين والشبكة الكهربائية بعد عام من الانقطاع
Lebanon 24
وزارة الطاقة السورية: استعادة الربط الكهربائي بين سد تشرين والشبكة الكهربائية بعد عام من الانقطاع
21/03/2026 21:16:51
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بستاني: وزارة الطاقة لا تُدار بالشعارات وكان من المفترض تحديث الخطط الموجودة أو وضع خطط جديدة
Lebanon 24
بستاني: وزارة الطاقة لا تُدار بالشعارات وكان من المفترض تحديث الخطط الموجودة أو وضع خطط جديدة
21/03/2026 21:16:51
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: لدينا عدد من الإجراءات قصيرة الأجل ومؤقتة لتخفيض أسعار الطاقة
Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: لدينا عدد من الإجراءات قصيرة الأجل ومؤقتة لتخفيض أسعار الطاقة
21/03/2026 21:16:51
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع
المدير العام
مؤسسة المياه
وزارة الطاقة
تعلبايا
البقاع
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
Lebanon 24
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
12:59 | 2026-03-21
21/03/2026 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:58 | 2026-03-21
21/03/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
Lebanon 24
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
14:23 | 2026-03-21
21/03/2026 02:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
Lebanon 24
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
14:07 | 2026-03-21
21/03/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
Lebanon 24
مفاجآت مثيرة عن "حزب الله".. هكذا أعاد بناء نفسه!
16:19 | 2026-03-20
20/03/2026 04:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
Lebanon 24
بالدولار.. تسهيلات للدفع بسبب الحرب
17:06 | 2026-03-20
20/03/2026 05:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما تريده إسرائيل من لبنان.. تقريرٌ إيطالي يتحدّث
17:53 | 2026-03-20
20/03/2026 05:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:59 | 2026-03-21
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
14:58 | 2026-03-21
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
14:23 | 2026-03-21
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
14:16 | 2026-03-21
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:07 | 2026-03-21
في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟
14:03 | 2026-03-21
البزري وسلام بحثا في أوضاع النازحين وأشادا بدور صيدا الإنساني
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
21/03/2026 21:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24