استهداف الميركافا في الناقورة.. رسالة بالنار أم خطأ قاتل؟

في تطور ميداني لافت، أفادت المعلومات عن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة من قبل عناصر " "، في حادثة تحمل أبعاداً ميدانية وعسكرية تتجاوز مجرد استهداف آلية عسكرية، لتدخل في سياق الرسائل المتبادلة على طول .



تدمير دبابة ميركافا، التي تُعتبر من أبرز وأقوى الدبابات في ترسانة الجيش ، ليس حدثاً عادياً، إذ أن هذه الدبابة مصممة لتحمّل الصواريخ والعبوات وتعمل ضمن منظومات حماية متطورة. وبالتالي، فإن إصابتها وتدميرها يعني أن الاستهداف كان دقيقاً ومباشراً، وأن الميدان في الجنوب لم يعد ساحة آمنة لتحركات الآليات العسكرية ، حتى في المناطق القريبة من الحدود، بحسب خبراء معنيين.



الناقورة تحديداً تحمل رمزية خاصة، فهي منطقة وجود ومقر اليونيفيل، وأي حدث عسكري فيها يُعتبر حساساً للغاية، وقد يحمل رسائل سياسية قبل أن يكون مجرد عمل عسكري. ما جرى يوحي بأن قواعد الاشتباك لا تزال قابلة للاهتزاز في أي لحظة، وأن الميدان قد يشتعل بسرعة إذا توسعت الاستهدافات.



اللافت في المرحلة الأخيرة أن الاستهدافات لم تعد تقتصر على مواقع أو نقاط رصد، بل أصبحت تطال آليات ثقيلة ودبابات، ما يدل على تصعيد تدريجي ومدروس من الحزب وليس مجرد ردود فعل عشوائية. وهذا الأمر يرفع من مستوى القلق من إمكانية توسع المواجهة، خصوصاً إذا استمرت الخسائر في الآليات أو الجنود.

