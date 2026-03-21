تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

استهداف الميركافا في الناقورة.. رسالة بالنار أم خطأ قاتل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 13:33
A-
A+
استهداف الميركافا في الناقورة.. رسالة بالنار أم خطأ قاتل؟
استهداف الميركافا في الناقورة.. رسالة بالنار أم خطأ قاتل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطور ميداني لافت، أفادت المعلومات عن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة الناقورة من قبل عناصر "حزب الله"، في حادثة تحمل أبعاداً ميدانية وعسكرية تتجاوز مجرد استهداف آلية عسكرية، لتدخل في سياق الرسائل المتبادلة على طول الجبهة الجنوبية.

تدمير دبابة ميركافا، التي تُعتبر من أبرز وأقوى الدبابات في ترسانة الجيش الإسرائيلي، ليس حدثاً عادياً، إذ أن هذه الدبابة مصممة لتحمّل الصواريخ والعبوات وتعمل ضمن منظومات حماية متطورة. وبالتالي، فإن إصابتها وتدميرها يعني أن الاستهداف كان دقيقاً ومباشراً، وأن الميدان في الجنوب لم يعد ساحة آمنة لتحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية، حتى في المناطق القريبة من الحدود، بحسب خبراء معنيين.

الناقورة تحديداً تحمل رمزية خاصة، فهي منطقة وجود قوات الطوارئ الدولية ومقر اليونيفيل، وأي حدث عسكري فيها يُعتبر حساساً للغاية، وقد يحمل رسائل سياسية قبل أن يكون مجرد عمل عسكري. ما جرى يوحي بأن قواعد الاشتباك لا تزال قابلة للاهتزاز في أي لحظة، وأن الميدان قد يشتعل بسرعة إذا توسعت الاستهدافات.

اللافت في المرحلة الأخيرة أن الاستهدافات لم تعد تقتصر على مواقع أو نقاط رصد، بل أصبحت تطال آليات ثقيلة ودبابات، ما يدل على تصعيد تدريجي ومدروس من الحزب وليس مجرد ردود فعل عشوائية. وهذا الأمر يرفع من مستوى القلق من إمكانية توسع المواجهة، خصوصاً إذا استمرت الخسائر في الآليات أو الجنود.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

قوات الطوارئ الدولية

الجبهة الجنوبية

مقر اليونيفيل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الناقورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24