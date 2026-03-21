"صواريخ لبنانية" تُصيب مستوطنات إسرائيلية.. ماذا حصل هناك؟

استهدفت صواريخ من ، مساء السبت، منطقة معالوت ترشيحا ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة، وفق ما ذكرت صحيفة " " الإسرائيليّة.



في الوقت نفسه، أفيدَ بأنّ صواريخ من لبنان استهدفت أيضاً مبنى في كفار فراديم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. كذلك، رُصدت أضرار في موقع آخر بالمنطقة نفسها، حيثُ تضرر سقف منزل هناك بينما لم تُسجل أي إصابات.



أيضاً، دوّت صافرات الإنذار في شتولا وإيفن مناحيم، بينما أطلقت في صفد أيضاً.

من ناحيتها، أفادت الإسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في مسكاف عام شمال إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

