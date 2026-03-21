"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة

توقف حزب "الوطنيين الأحرار" عند العدوان الاسرائيلي على وما يرافقه من عملية تهجير ظالمة بحق فئات واسعة من اللبنانيين، مؤكداً "حق أخوتنا بالإيواء والحماية والتضامن المجتمعي حولهم".





ورأى في بيان أن "إقامة مخيّم للنازحين في محلة من شأنه أن يعيد لبنان واللبنانيين إلى إحدى أخطر فصول الحرب ، حين كانت الكرنتينا مركزاً للإيواء الإنساني وانتهت بؤرة للتسلح غير الشرعي والجريمة المنظمة وقطع شرايين وأوصال الوطن وعزل عن والانقضاض على بعض المناطق والتعدي على أبنائها، تنفيذاً للمشاريع الخارجية الآثمة".







وشدد "الأحرار" على "ضرورة مقاربة هذا الموضوع الإنساني بروية وبصورة توّفر الإيواء اللائق للنازحين وتحمي في الوقت ذاته السلم الأهلي وعدم استغلال هذا الموضوع في بمشاريع خبيثة، بحيث يقتضي البحث عن أماكن أخرى قد يكون أهمها في مجمع Biel، المثالي بموقعه المحايد، والقريب من الضاحية الجنوبية لبيروت، وبمساحاته ومواصفاته المؤهلة لاستيعاب الإيواء بالأعداد المرتقبة والتي قد تتعاظم، وذلك بالإضافة إلى إقامة مراكز إيواء في ، إلى جانب المراكز التي اقامها سابقاً".







ودعا إلى "لقاء وطني شامل يعالج مسألة النازحين ويرسم طريق عودتهم إلى قراهم ومناطقهم ويوّفر لهم الأمن والسلام ويقي لبنان وشعبه شرّ المشاريع والمخططات المشبوهة".

