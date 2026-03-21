تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة

Lebanon 24
21-03-2026 | 14:23
A-
A+

الأحرار: نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
الأحرار: نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقف حزب "الوطنيين الأحرار" عند العدوان الاسرائيلي على لبنان وما يرافقه من عملية تهجير ظالمة بحق فئات واسعة من اللبنانيين، مؤكداً "حق أخوتنا النازحين بالإيواء والحماية والتضامن المجتمعي حولهم".


ورأى في بيان أن "إقامة مخيّم للنازحين في محلة الكرنتينا من شأنه أن يعيد لبنان واللبنانيين إلى إحدى أخطر فصول الحرب اللبنانية، حين كانت الكرنتينا مركزاً للإيواء الإنساني وانتهت بؤرة للتسلح غير الشرعي والجريمة المنظمة وقطع شرايين وأوصال الوطن وعزل بيروت عن جبل لبنان والانقضاض على بعض المناطق والتعدي على أبنائها، تنفيذاً للمشاريع الخارجية الآثمة".



وشدد "الأحرار" على "ضرورة مقاربة هذا الموضوع الإنساني بروية وبصورة توّفر الإيواء اللائق للنازحين وتحمي في الوقت ذاته السلم الأهلي وعدم استغلال هذا الموضوع في المستقبل بمشاريع خبيثة، بحيث يقتضي البحث عن أماكن أخرى قد يكون أهمها في مجمع البيال Biel، المثالي بموقعه المحايد، والقريب من الضاحية الجنوبية لبيروت، وبمساحاته ومواصفاته المؤهلة لاستيعاب الإيواء بالأعداد المرتقبة والتي قد تتعاظم، وذلك بالإضافة إلى إقامة مراكز إيواء في الهرمل، إلى جانب المراكز التي اقامها حزب الله سابقاً".



ودعا إلى "لقاء وطني شامل يعالج مسألة النازحين ويرسم طريق عودتهم إلى قراهم ومناطقهم ويوّفر لهم الأمن والسلام ويقي لبنان وشعبه شرّ المشاريع والمخططات المشبوهة".
جبل لبنان

الكرنتينا

اللبنانية

المستقبل

النازحين

حزب الله

الهرمل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2026-03-21
Lebanon24
14:58 | 2026-03-21
Lebanon24
14:16 | 2026-03-21
Lebanon24
14:07 | 2026-03-21
Lebanon24
14:03 | 2026-03-21
Lebanon24
13:42 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24