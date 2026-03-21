لبنان
"الأحرار": نرفض إقامة مخيّم للنازحين في الكرنتينا والبدائل موجودة
Lebanon 24
21-03-2026
توقف حزب "الوطنيين الأحرار" عند العدوان الاسرائيلي على
لبنان
وما يرافقه من عملية تهجير ظالمة بحق فئات واسعة من اللبنانيين، مؤكداً "حق أخوتنا
النازحين
بالإيواء والحماية والتضامن المجتمعي حولهم".
ورأى في بيان أن "إقامة مخيّم للنازحين في محلة
الكرنتينا
من شأنه أن يعيد لبنان واللبنانيين إلى إحدى أخطر فصول الحرب
اللبنانية
، حين كانت الكرنتينا مركزاً للإيواء الإنساني وانتهت بؤرة للتسلح غير الشرعي والجريمة المنظمة وقطع شرايين وأوصال الوطن وعزل
بيروت
عن
جبل لبنان
والانقضاض على بعض المناطق والتعدي على أبنائها، تنفيذاً للمشاريع الخارجية الآثمة".
وشدد "الأحرار" على "ضرورة مقاربة هذا الموضوع الإنساني بروية وبصورة توّفر الإيواء اللائق للنازحين وتحمي في الوقت ذاته السلم الأهلي وعدم استغلال هذا الموضوع في
المستقبل
بمشاريع خبيثة، بحيث يقتضي البحث عن أماكن أخرى قد يكون أهمها في مجمع
البيال
Biel، المثالي بموقعه المحايد، والقريب من الضاحية الجنوبية لبيروت، وبمساحاته ومواصفاته المؤهلة لاستيعاب الإيواء بالأعداد المرتقبة والتي قد تتعاظم، وذلك بالإضافة إلى إقامة مراكز إيواء في
الهرمل
، إلى جانب المراكز التي اقامها
حزب الله
سابقاً".
ودعا إلى "لقاء وطني شامل يعالج مسألة النازحين ويرسم طريق عودتهم إلى قراهم ومناطقهم ويوّفر لهم الأمن والسلام ويقي لبنان وشعبه شرّ المشاريع والمخططات المشبوهة".
