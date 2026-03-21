في عكار.. كم بلغ عدد النازحين حتى اليوم؟

أعلنت غرفة في ، اليوم السبت، أنّ العدد الإجمالي للنازحين المُسجلين في محافظة بلغ حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت في 21 آذار 2026، 11711 نازحاً موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المُضيفة في مختلف بلدات المحافظة.

وذكر التقرير أنّ المجموع العام للعائلات بلغ 3072 عائلة، مشيراً إلى أن عدد العائلات خارج مراكز الإيواء المعتمدة بلغ 2742 فيما عدد الأفراد 10475.

كذلك، قال التقرير إنّ عدد العائلات في مراكز الإيواء المعتمدة بلغ 330، فيما عدد الأفراد النازحين 1236.