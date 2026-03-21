تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
Lebanon 24
21-03-2026
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت القناة الـ"14"
الإسرائيلية
عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّه "لن يكون هناك اتفاق بين
إسرائيل
ولبنان".
المسؤول
الإسرائيلي
ذكر أنَّ "الحد الأدنى الذي تطلبه إسرائيل لا يلتقي مع الحدّ
الأقصى
للحكومة
اللبنانية
"، وقال: "التغيير الوحيد في
لبنان
سيأتي فقط عبر عمل عسكري وليس سياسياً".
وفي وقتٍ سابق، اليوم السبت، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير القطاع
الشمالي
عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك برفقة قائد قيادة
الجبهة
الداخلية اللواء شاي كلابر، قائد الفرقة 91 العميد يوفال جيس، قائد اللواء 769 العقيد "ي" بالإضافة إلى عددٍ من القادة الآخرين.
وخلال الزيارة، التقى رئيس الأركان برئيس المجلس المحلي في المطلة ديفيد أزولاي، ورئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن، حيث عرض عليهما الوضع العملياتي وناقش معهما خطط الجيش الإسرائيلي المستقبلية.
وأكد رئيس الأركان أنّ "القوات الإسرائيلية لن تتوقف حتى يتم
القضاء
على التهديد الذي تشكله الجبهة الشمالية مع لبنان"، وأضاف: "نحن نعمل وفق خطة مُحكمة، هاجمنا
إيران
واستعددنا لشنّ الحملة في
الشمال
.
حزب الله
منظمة إرهابية تُعدّ فرعاً مركزياً للنظام
الإيراني
الإرهابي - وكلما أضعفنا إيران، كلما أضعفنا حزب الله".
وأضاف زامير: "نعمل على إزالة التهديد، وسنقف في الصفوف الأمامية كحاجز بين المستوطنات وأي تهديد. نواصل توجيه ضربات قوية لرأس الأفعى، ولن نتوقف حتى يعود الأمن الحقيقي إلى المنطقة، ولن نعود إلى سياسة الجولات. قواتنا الأفضل تعمل باستمرار بمبادرة وهجوم، وتؤدي عملاً استثنائياً. حزب الله يدفع، وسيظل يدفع، ثمناً باهظاً لمحاولته تهديد مواطنينا".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
22/03/2026 00:03:06
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عن "تهديد حزب الله".. ماذا قيلَ في تل أبيب؟
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عن "تهديد حزب الله".. ماذا قيلَ في تل أبيب؟
22/03/2026 00:03:06
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستشفى تل هاشومير شرقي تل أبيب يبدأ بنقل أقسامه إلى مناطق محمية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستشفى تل هاشومير شرقي تل أبيب يبدأ بنقل أقسامه إلى مناطق محمية
22/03/2026 00:03:06
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
22/03/2026 00:03:06
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
المستقبل
حزب الله
الإيراني
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
Lebanon 24
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
16:53 | 2026-03-21
21/03/2026 04:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
17:55 | 2026-03-21
21/03/2026 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصواريخ والمسيرات.. عمليات لـ"حزب الله" وهذه تفاصيلها
Lebanon 24
بالصواريخ والمسيرات.. عمليات لـ"حزب الله" وهذه تفاصيلها
17:47 | 2026-03-21
21/03/2026 05:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة
Lebanon 24
"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة
17:31 | 2026-03-21
21/03/2026 05:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:27 | 2026-03-21
21/03/2026 05:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
Lebanon 24
لبنان تحت تأثير العاصفة: أمطار غزيرة وثلوج ومنخفض جويّ جديد في هذا التاريخ
07:13 | 2026-03-21
21/03/2026 07:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
Lebanon 24
حالة وفاة... إليكم ما شهدته طائرة بعد ساعة من إقلاعها
07:45 | 2026-03-21
21/03/2026 07:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
Lebanon 24
رسالة "نووية" قرب لبنان
14:16 | 2026-03-21
21/03/2026 02:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
Lebanon 24
صديقه نعاه... الموت يُغيّب أحد أبرز الفنانين العرب (صورة)
11:22 | 2026-03-21
21/03/2026 11:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما تُوفِيَ... سقوط سيارة كان في داخلها شابان في منحدر
Lebanon 24
أحدهما تُوفِيَ... سقوط سيارة كان في داخلها شابان في منحدر
11:07 | 2026-03-21
21/03/2026 11:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:53 | 2026-03-21
قصفٌ متواصل والجنوب تحت النار.. هذا جديد وضع الميدان
17:55 | 2026-03-21
مقدّمات النشرات المسائيّة
17:47 | 2026-03-21
بالصواريخ والمسيرات.. عمليات لـ"حزب الله" وهذه تفاصيلها
17:31 | 2026-03-21
"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة
17:27 | 2026-03-21
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:20 | 2026-03-21
مساعدات تُنهب قبل أن تصل… النازحون يدفعون الثمن
فيديو
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
22/03/2026 00:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
