لبنان

آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟

Lebanon 24
21-03-2026 | 14:58
آخر كلام إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قالت قناة في تل أبيب؟
نقلت القناة الـ"14" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّه "لن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان".
 

المسؤول الإسرائيلي ذكر أنَّ "الحد الأدنى الذي تطلبه إسرائيل لا يلتقي مع الحدّ الأقصى للحكومة اللبنانية"، وقال: "التغيير الوحيد في لبنان سيأتي فقط عبر عمل عسكري وليس سياسياً".
 

وفي وقتٍ سابق، اليوم السبت، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير القطاع الشمالي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك برفقة قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء شاي كلابر، قائد الفرقة 91 العميد يوفال جيس، قائد اللواء 769 العقيد "ي" بالإضافة إلى عددٍ من القادة الآخرين.
 

وخلال الزيارة، التقى رئيس الأركان برئيس المجلس المحلي في المطلة ديفيد أزولاي، ورئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن، حيث عرض عليهما الوضع العملياتي وناقش معهما خطط الجيش الإسرائيلي المستقبلية. 
 

وأكد رئيس الأركان أنّ "القوات الإسرائيلية لن تتوقف حتى يتم القضاء على التهديد الذي تشكله الجبهة الشمالية مع لبنان"، وأضاف: "نحن نعمل وفق خطة مُحكمة، هاجمنا إيران واستعددنا لشنّ الحملة في الشمال. حزب الله منظمة إرهابية تُعدّ فرعاً مركزياً للنظام الإيراني الإرهابي - وكلما أضعفنا إيران، كلما أضعفنا حزب الله".
 

وأضاف زامير: "نعمل على إزالة التهديد، وسنقف في الصفوف الأمامية كحاجز بين المستوطنات وأي تهديد. نواصل توجيه ضربات قوية لرأس الأفعى، ولن نتوقف حتى يعود الأمن الحقيقي إلى المنطقة، ولن نعود إلى سياسة الجولات. قواتنا الأفضل تعمل باستمرار بمبادرة وهجوم، وتؤدي عملاً استثنائياً. حزب الله يدفع، وسيظل يدفع، ثمناً باهظاً لمحاولته تهديد مواطنينا".

