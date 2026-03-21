Advertisement

لبنان

لمن يسلك أوتوستراد طبرجا.. بيانٌ من "قوى الأمن"

Lebanon 24
21-03-2026 | 15:56
لمن يسلك أوتوستراد طبرجا.. بيانٌ من قوى الأمن
صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلي:


"بتاريخ 21-3-2026 وعلى أوتوستراد طبرجا – المسلك الغربي، تحديدًا ضهر جسر الكازينو، حصل حادث اصطدام فان بالواقي الحديدي للجهة اليمنى، وقد نتج عن الحادث أضرار بالأملاك العامّة، أدّت إلى تحطّم وتصدّع بأعمدة الباطون، والتواء الواقي الحديدي لجهة الوادي المرتفع، على نحو يشكّل خطراً على السيّارات في حال الاصطدام به، وقد تمّ إعلام وزارة الأشغال بغية معالجة الأمر.



يرجى من المواطنين:


– توخّي الحذر الشديد عند قيادتهم في المكان، إلى حين إصلاح الطريق وفق ما كانت عليه.


– التقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير الموضوعة لهذه الغاية، لما فيه ضمان للسلامة المرورية".
Advertisement
