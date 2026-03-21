تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
مساعدات تُنهب قبل أن تصل… النازحون يدفعون الثمن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-03-2026
|
17:20
في مشهدٍ يختصر قسوة الحرب، لا تتوقف المأساة عند
الغارات
والنزوح، انما تمتد إلى لقمة
النازحين
نفسها. فالمساعدات التي بدأت تتدفق إلى مراكز الإيواء، لا تصل كاملة.
على الأرض، تؤكد المعطيات أن كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية التي ترسلها الجمعيات "تتبخر" قبل بلوغها مستحقيها.
صناديق تُفرغ، حصص تُقتطع، ومساعدات تختفي في الطريق، فيما العائلات داخل مراكز النزوح تنتظر الحد الأدنى للبقاء.
الخلل لم يعد تفصيلاً. فغياب الرقابة الفعلية، وضعف آليات التوزيع، يفتحان الباب أمام العبث، وربما الاستغلال، في واحدة من أخطر لحظات الحاجة الإنسانية. هنا، لا يتعلق الأمر بإدارة سيئة فقط، بل بحرمان مباشر لأناس فقدوا كل شيء.
في مراكز النزوح، الصورة مختلفة تماماً: نقص في المواد الأساسية، اكتظاظ، وحاجات تتراكم يوماً بعد يوم. وبين ما يُعلن عن تقديم مساعدات، وما يصل فعلياً، فجوة تتسع… يدفع ثمنها النازحون.
المصدر: خاص لبنان 24
