الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مساعدات تُنهب قبل أن تصل… النازحون يدفعون الثمن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-03-2026 | 17:20
مساعدات تُنهب قبل أن تصل… النازحون يدفعون الثمن
مساعدات تُنهب قبل أن تصل… النازحون يدفعون الثمن photos 0
في مشهدٍ يختصر قسوة الحرب، لا تتوقف المأساة عند الغارات والنزوح، انما تمتد إلى لقمة النازحين نفسها. فالمساعدات التي بدأت تتدفق إلى مراكز الإيواء، لا تصل كاملة.

على الأرض، تؤكد المعطيات أن كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية التي ترسلها الجمعيات "تتبخر" قبل بلوغها مستحقيها.
 صناديق تُفرغ، حصص تُقتطع، ومساعدات تختفي في الطريق، فيما العائلات داخل مراكز النزوح تنتظر الحد الأدنى للبقاء.

الخلل لم يعد تفصيلاً. فغياب الرقابة الفعلية، وضعف آليات التوزيع، يفتحان الباب أمام العبث، وربما الاستغلال، في واحدة من أخطر لحظات الحاجة الإنسانية. هنا، لا يتعلق الأمر بإدارة سيئة فقط، بل بحرمان مباشر لأناس فقدوا كل شيء.

في مراكز النزوح، الصورة مختلفة تماماً: نقص في المواد الأساسية، اكتظاظ، وحاجات تتراكم يوماً بعد يوم. وبين ما يُعلن عن تقديم مساعدات، وما يصل فعلياً، فجوة تتسع… يدفع ثمنها النازحون.

Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
Advertisement
