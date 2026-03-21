تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
7
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-03-2026
|
17:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ حرب
إسرائيل
لسحق "
حزب الله
" تساهم في إضعاف
لبنان
وتُعرضه لخطر الخراب.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
تحدث عن الحرب
الإيرانية
وتأثيراتها على لبنان، وقال إن
إيران
، الداعم
الرئيسي
لحزب الله، تتعرّضُ لضغوط شديدة، ويبدو أنَّ إسرائيل، العدو اللدود للحزب، مصممة على إعادة تشكيل لبنان بالقوة من خلال فرض منطقة عازلة لم تُحدد معالمها بعد في جنوب البلاد.
ويلفتُ التقرير إلى أنه "مع تركيز الاهتمام الدولي على الحملة العسكرية الأميركية -
الإسرائيلية
في إيران، برز لبنان كساحة رئيسية في الحرب الإقليمية المتصاعدة"، مشيراً إلى أن "
الحكومة اللبنانية
برئاسة نواف سلام تسعى إلى كبحِ جماح حزب الله منذ توليه منصبه قبل ما يزيد قليلاً عن عام"، وتابع: "في الثاني من آذار، حين أوضح الحزب نيته فتح جبهة جديدة عقب بدء الحملة الجوية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أعلن سلام أنَّ أنشطته الأمنية والعسكرية غير قانونية، مؤكداً أنَّ قرارات الحرب والسلام من اختصاص الدولة حصراً. ورغم أن البيان لم يصل إلى حد حظر الحزب - الذي تعتبره
الولايات المتحدة
وإسرائيل منظمة إرهابية - إلا أنه يُعدّ من أقوى البيانات التي أصدرتها حكومة لبنانية ضد الحزب".
وتابع: "يبدو أن سلام لا يملك الكثير ليفعله، فإرسال
الجيش اللبناني
لنزع سلاح حزب الله يُنذر بانقسامات خطيرة في لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، حيث تفجرت الصراعات السياسية والتوترات بين الجماعات الدينية في حرب أهلية بين عامي 1975 و1990. وفي الواقع، فإنَّ حزب الله هو نتاج تلك الحقبة، إذ ظهر بعد الغزو
الإسرائيلي
للبنان عام 1982".
واستكمل: "بدلاً من ذلك، يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وقد نزح العديد ممن أُجبروا على الإجلاء عدة مرات. وحتى قبل جولة القتال الأخيرة، كانت الحكومة
اللبنانية
تعاني وضعاً مزرياً، والآن باتت في وضع أسوأ، كما صرّح ديفيد وود، كبير محللي شؤون لبنان في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مستقل. في حديثه، يقولُ وود إنَّ انزلاق لبنان إلى حرب أهلية أو إلى دولة فاشلة تماماً سيؤثر بلا شك على المنطقة بأسرها، وهذا أمر وارد الحدوث إذا استمرت هذه الحرب على مسارها الحالي".
كذلك، يحذر وود من "انهيار الجيش في لبنان"، ويقول: "يُعتبر الجيش المؤسسة العامة الأكثر احتراماً على الإطلاق، وإذا ما انهار الجيش، فسيكون ذلك كارثة، ليس فقط على صعيد تنفيذ أي اتفاق أمني مستقبلي بين لبنان وإسرائيل، بل أيضاً على صعيد الأمن الداخلي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24