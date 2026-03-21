تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟

نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ حرب لسحق " " تساهم في إضعاف وتُعرضه لخطر الخراب.



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" تحدث عن الحرب وتأثيراتها على لبنان، وقال إن ، الداعم لحزب الله، تتعرّضُ لضغوط شديدة، ويبدو أنَّ إسرائيل، العدو اللدود للحزب، مصممة على إعادة تشكيل لبنان بالقوة من خلال فرض منطقة عازلة لم تُحدد معالمها بعد في جنوب البلاد.



ويلفتُ التقرير إلى أنه "مع تركيز الاهتمام الدولي على الحملة العسكرية الأميركية - في إيران، برز لبنان كساحة رئيسية في الحرب الإقليمية المتصاعدة"، مشيراً إلى أن " برئاسة نواف سلام تسعى إلى كبحِ جماح حزب الله منذ توليه منصبه قبل ما يزيد قليلاً عن عام"، وتابع: "في الثاني من آذار، حين أوضح الحزب نيته فتح جبهة جديدة عقب بدء الحملة الجوية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أعلن سلام أنَّ أنشطته الأمنية والعسكرية غير قانونية، مؤكداً أنَّ قرارات الحرب والسلام من اختصاص الدولة حصراً. ورغم أن البيان لم يصل إلى حد حظر الحزب - الذي تعتبره وإسرائيل منظمة إرهابية - إلا أنه يُعدّ من أقوى البيانات التي أصدرتها حكومة لبنانية ضد الحزب".



وتابع: "يبدو أن سلام لا يملك الكثير ليفعله، فإرسال لنزع سلاح حزب الله يُنذر بانقسامات خطيرة في لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، حيث تفجرت الصراعات السياسية والتوترات بين الجماعات الدينية في حرب أهلية بين عامي 1975 و1990. وفي الواقع، فإنَّ حزب الله هو نتاج تلك الحقبة، إذ ظهر بعد الغزو للبنان عام 1982".



واستكمل: "بدلاً من ذلك، يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وقد نزح العديد ممن أُجبروا على الإجلاء عدة مرات. وحتى قبل جولة القتال الأخيرة، كانت الحكومة تعاني وضعاً مزرياً، والآن باتت في وضع أسوأ، كما صرّح ديفيد وود، كبير محللي شؤون لبنان في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث مستقل. في حديثه، يقولُ وود إنَّ انزلاق لبنان إلى حرب أهلية أو إلى دولة فاشلة تماماً سيؤثر بلا شك على المنطقة بأسرها، وهذا أمر وارد الحدوث إذا استمرت هذه الحرب على مسارها الحالي".



كذلك، يحذر وود من "انهيار الجيش في لبنان"، ويقول: "يُعتبر الجيش المؤسسة العامة الأكثر احتراماً على الإطلاق، وإذا ما انهار الجيش، فسيكون ذلك كارثة، ليس فقط على صعيد تنفيذ أي اتفاق أمني مستقبلي بين لبنان وإسرائيل، بل أيضاً على صعيد الأمن الداخلي".

