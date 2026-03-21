"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة

Lebanon 24
21-03-2026 | 17:31
"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة
أكدت جمعية "فرح العطاء"، في بيان، أن "ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت، لا يمتّ إلينا بأي صلة، ولا علاقة له بنا، لا من قريب ولا من بعيد".


كذلك، قالت الجمعية إنها ليست "على أي اطّلاع أو مشاركة، لا مباشرة ولا غير مباشرة، في ما يُحكى عن هذا المركز المنوي إنشاؤه، ولم يُعرض عليها أو تُكلّف بإدارته بأي شكل من الأشكال".


وأوضحت أن "مركز فلورا الكائن في موقع سوق اللحم سابقاً، قد تمّ افتتاحه منذ العام 2024، بالتعاون مع محافظ بيروت وبلديتها، وبعلم الحكومة والأجهزة الأمنية كافة، من جيش وقوى أمن داخلي ومخابرات وحرس بلدي.، وهو يستضيف بمعظمِه عائلات سبق أن نزحت خلال حرب عام 2024، وجميع الأشخاص المتواجدين فيه مسجّلون ضمن استمارات واضحة ومُوثّقة، مع بيانات دقيقة بهوياتهم، وذلك تحت اطّلاع كامل ومتابعة مستمرة من قبل المراجع والأجهزة الأمنية المختصة".


وجدّدت الجمعية التأكيد أن مركز "فلورا" هو "مركز ضيافة نموذجي، يراعي كرامة الإنسان ويؤمّن بيئة منظّمة وآمنة، ويُدار وفق أعلى معايير المهنية والشفافية، وهو موضع اطّلاع دائم من مختلف الجهات الرسمية والمرجعيات المعنية".


ودعت في هذا السياق إلى "التعاطي مع هذا الملف بروح من المسؤولية الوطنية، والامتناع عن تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام، مؤكدةً انفتاحها الكامل على أي متابعة جدّية، وترحيبها بكل زيارة ميدانية تتيح الوقوف على حقيقة الواقع كما هو. فاقتضى التوضيح".
