بالصواريخ والمسيرات.. عمليات لـحزب الله وهذه تفاصيلها

أعلن " "، اليوم السبت، تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.



وقال "الحزب" إنه استهدف منظومة منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، بصلية صاروخيّة، كما قصف أيضاً وقائدة زائيف للدفاع الجوي في حيفا.



أيضاً، دمّر "الحزب" دبابة ميركافا في بلدة بصاروخ موجه، كما استهدف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.



وفي حي المعصرة في بلدة مارون الراس الحدودية، قصف "الحزب" تجمعاً لآليات وجنود العدو بقذائف المدفعية.



