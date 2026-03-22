3 أسابيع من الحرب الاسرائيلية على لبنان.. قصف مستمر على الجنوب وعمليات جديدة لـالحزب

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
3 أسابيع من الحرب الاسرائيلية على لبنان.. قصف مستمر على الجنوب وعمليات جديدة لـ"الحزب"
Lebanon 24
22-03-2026
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمرّ القصف على
جنوب لبنان
في الأسبوع الثالث من الحرب
الإسرائيلية
، مع تسجيل سلسلة غارات جوية طالت عدداً من المناطق.
فقد استهدفت غارة بستاناً في محيط بلدتي البازورية والبرج
الشمالي
، في تكرار للمرة الثالثة على المكان نفسه، كما شنّ الطيران الحربي
الإسرائيلي
غارة على أطراف بلدة البازورية من دون تسجيل إصابات.
كذلك، استهدفت غارة منطقة حبوش جهة الأوتوستراد، إلا أنّ الصاروخ لم ينفجر.
وفجرا استهدفت غارة إسرائيلية السلطانية واخرى استهدفت اطراف البازورية.
في المقابل، أعلن "
حزب الله
" تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وتجمّعات للجيش الإسرائيلي، بينها استهداف تجمّع لجنود وآليات في بلدة
الطيبة
بصاروخ نوعي، وتجمّع آخر للجنود في محيط معتقل
الخيام
بصاروخ ثقيل، إضافة إلى قصف تجمّع للجنود في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة يفتاح بصلية صاروخية.
