3 أسابيع من الحرب الاسرائيلية على لبنان.. قصف مستمر على الجنوب وعمليات جديدة لـالحزب

استمرّ القصف على في الأسبوع الثالث من الحرب ، مع تسجيل سلسلة غارات جوية طالت عدداً من المناطق.



فقد استهدفت غارة بستاناً في محيط بلدتي البازورية والبرج ، في تكرار للمرة الثالثة على المكان نفسه، كما شنّ الطيران الحربي غارة على أطراف بلدة البازورية من دون تسجيل إصابات.



كذلك، استهدفت غارة منطقة حبوش جهة الأوتوستراد، إلا أنّ الصاروخ لم ينفجر.

وفجرا استهدفت غارة إسرائيلية السلطانية واخرى استهدفت اطراف البازورية.



في المقابل، أعلن " " تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وتجمّعات للجيش الإسرائيلي، بينها استهداف تجمّع لجنود وآليات في بلدة بصاروخ نوعي، وتجمّع آخر للجنود في محيط معتقل بصاروخ ثقيل، إضافة إلى قصف تجمّع للجنود في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب استهداف مستوطنة يفتاح بصلية صاروخية.