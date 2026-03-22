تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مخاوف من تداعيات سياسية وديمغرافية لانشاء مركز ايواء ضمن نطاق مرفأ بيروت

Lebanon 24
22-03-2026 | 00:07
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار إصرار السلطات المعنية على إنشاء مركز لإيواء النازحين ضمن نطاق مرفأ بيروت موجة اعتراض تتجاوز حدود الاستياء المحلي، وبروز مخاوف متزايدة من تداعيات القرار على المستويين الأمني واللوجستي.
 
وفي هذا السياق، كتبت "النهار": يشير معترضون إلى أن الموقع المقترح يتداخل مباشرة مع محيط محطة الحاويات ومسارات الشاحنات ومرآبها، ما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة الحركة التشغيلية داخل المرفأ.
 
كذلك، يلفت المعترضون إلى أن الواقع البيئي في المنطقة لا يوفّر الحد الأدنى من الشروط الملائمة لتجمع بشري، نظراً لطبيعة النشاط الصناعي وكثافة حركة النقل.
 
 
وتعبّر الجهات المحلية عن خشيتها من أن يؤدي إنشاء المركز إلى توسّع سكاني تدريجي في محيط المرفأ، على غرار ما حصل في مراحل سابقة، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على عمل المرفأ ويؤثر على انسيابية الحركة عند المدخل الشرقي للعاصمة بيروت.
 
تحدث مصدر سياسي لـ"نداء الوطن"، فقال إن المخطط ليس بريئًا، موضحًا أن عشوائية القرار وسرعة تنفيذه من دون دراسة معمّقة، قد تؤديان إلى نتائج وتداعيات سياسية وديمغرافية كارثية، أبرزها محاولة فرض "الحزب سيطرته على كل شاردة وواردة في المرفأ كما كان يفعل لسنوات طويلة في المطار.
 
وأثار المصدر نفسه مخاوف الأهالي من احتمال تغلغل عناصر من "الحزب" و"الحرس الثوري الإيراني" بين قاطني المخيّم، ما قد يجعله بؤرة أمنية خطيرة على العاصمة وسكانها وهدفاً محتملاً للجيش الإسرائيلي.
 
شركات الترانزيت
 
ودعا نقيب شركات الترانزيت سركيس عطالله إلى التراجع عن قرار إقامة مخيمات للنازحين قرب مرفأ بيروت، محذرا من تداعياته على عمل هذا المرفق الحيوي ودوره الاقتصادي.
 
وأوضح في بيان أن مرفأ بيروت يشكّل شريانًا أساسيًا للاقتصاد اللبناني، وهو بحاجة ماسة إلى كل المساحات المتاحة لتعزيز قدرته على استقبال المستوعبات وتنشيط الحركة التجارية.
 
 
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجز بعد إزالة الركام وتعزيل المساحات داخل حرم المرفأ، والتي لا تزال تضم سيارات متضرّرة وعنابر مهدّمة منذ انفجار المرفأ.
وأشار إلى أن إدارة المرفأ تسعى إلى تأمين باحات إضافية لمواقف الشاحنات ومكاتب العملاء وزيادة القدرة الاستيعابية، في وقت تعاني فيه المداخل من ازدحام وصعوبة في حركة الدخول والخروج، ما استدعى تمديد ساعات العمل لتنظيم الحركة.
واعتبر عطالله أن تحويل سوق السمك إلى مخيمات سيؤدي إلى تضييق المساحات بدل توسيعها، داعيًا إلى ضم هذه المنطقة إلى المرفأ واستثمارها في تعزيز نشاطه.
وختم مطالباً الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار، والعمل على إزالة الردم وتأهيل المساحات بما يعيد تفعيل دور المرفأ، مؤكدًا أن "المطلوب توسيع المرفأ لا تضييقه".
مواضيع ذات صلة
"فرح العطاء": ما يتمّ تداوله حول إنشاء مركز إيواء قرب مرفأ بيروت لا يمتّ إلينا بصلة
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف حكومية من تفاقم تداعيات زيادات الضرائب والوقائع تخالف كلام سلام
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 12:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

التراجع عن

الإسرائيلي

النازحين

الإيراني

إسرائيل

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:01 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-03-22
Lebanon24
06:07 | 2026-03-22
Lebanon24
06:01 | 2026-03-22
Lebanon24
06:00 | 2026-03-22
Lebanon24
05:58 | 2026-03-22
Lebanon24
05:54 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24